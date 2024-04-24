В Кении люди гибнут от наводнений

Наводнения в Кении забирают жизни людей. По данным кенийского Красного Креста, в результате сильных дождей за..

Наводнения в Кении забирают жизни людей. По данным кенийского Красного Креста, в результате сильных дождей за последние дни погибло не менее 38 человек. Более 11 000 были вынуждены покинуть свои дома.

Это округ Киамбу недалеко от столицы Найроби. У этого мужчины сосед погиб под рухнувшей стеной дома. Сам он с семьёй пока переехал жить к сестре.

[Кевин Весонга, пострадавший от наводнения]:

«Вот дома, в которых мы жили. Вот мой, номер 16. В ту трагическую ночь вода прорвалась сквозь стену и сейчас течёт через дом».

А эти люди нашли приют в местной больнице.

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[Симон Анзензе, эвакуированный]:

«Это был ужасный день. Мы с женой, дочерью и братом были на крыше. С утра до 11 вечера». [Кэролайн Вамбуи, эвакуированная]:

«Сейчас у нас нет плана. Мы просто умоляем о помощи, мы просто в отчаянии, потому что всё, что у нас было, снесло наводнением. Школы снова откроются на следующей неделе, но у детей нет формы, школьной обуви, сумок. Нам нужно начинать всё с нуля».

От наводнений страдают несколько регионов Кении. Красный Крест сообщает, что спас 180 человек.

[Диана Халвале, эвакуированная]:

«Мой дом всё ещё затоплен, я осталась ни с чем. Даже если бы я вернулась сейчас, я всё равно была бы в опасности, и ни с чем. Не вижу смысла возвращаться в этот район».

Метеобюро страны предупреждает, что через несколько дней ожидаются ещё более сильные дожди.

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