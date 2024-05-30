В Варшавском зоопарке подрастают детёныши редкого чёрного лемура

В Варшавском зоопарке подрастают двое детёнышей редкого чёрного лемура. Им чуть больше двух месяцев от роду...
Дата загрузки: 2024-05-30
[Лаура Турадек, смотрительница зоопарка]:
«У нашей пары лемуров уже третий раз появляется потомство. Год назад у неё тоже были близнецы – две девочки. Теперь ещё лучше – мальчик и девочка. Они отличаются по окрасу. Мальчики чёрные, а девочки коричневые с белыми ушками».
Теперь в Варшавском зоопарке живёт шесть чёрных лемуров.
[Лаура Турадек, смотрительница зоопарка]:
«У каждого свой характер. Самец очень спокойный и дружелюбный. Самка, то есть мама, – властительница. Управляет семейством железной рукой. Годовалые детёныши доставляют массу хлопот. Их много, они очень любопытные и всё пробуют».
Самые маленькие детёныши ещё только знакомятся с окружающим миром и пока предпочитают держаться поближе к маме.
Зоопарк запустил онлайн-конкурс по выбору имён для новых питомцев.
Чёрные лемуры – эндемики Мадагаскара. Этот вид внесён в Красную книгу.
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