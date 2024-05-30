В Варшавском зоопарке подрастают детёныши редкого чёрного лемура

В Варшавском зоопарке подрастают двое детёнышей редкого чёрного лемура. Им чуть больше двух месяцев от роду...

[Лаура Турадек, смотрительница зоопарка]:

«У нашей пары лемуров уже третий раз появляется потомство. Год назад у неё тоже были близнецы – две девочки. Теперь ещё лучше – мальчик и девочка. Они отличаются по окрасу. Мальчики чёрные, а девочки коричневые с белыми ушками».

В Варшавском зоопарке подрастают двое детёнышей редкого чёрного лемура. Им чуть больше двух месяцев от роду. Они уже перебрались с живота мамы на её спину.

Теперь в Варшавском зоопарке живёт шесть чёрных лемуров.

[Лаура Турадек, смотрительница зоопарка]:

«У каждого свой характер. Самец очень спокойный и дружелюбный. Самка, то есть мама, – властительница. Управляет семейством железной рукой. Годовалые детёныши доставляют массу хлопот. Их много, они очень любопытные и всё пробуют».

Самые маленькие детёныши ещё только знакомятся с окружающим миром и пока предпочитают держаться поближе к маме.

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