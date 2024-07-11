В Пражском зоопарке родился редкий китайский панголин

Редкое событие празднуют в Пражском зоопарке в Чехии. Здесь родился китайский ящер, или китайский панголин. Этот..
Дата загрузки: 2024-07-11
Китайских панголинов ещё называют ушастыми, поскольку у них, в отличие от других панголинов, хорошо развиты ушные раковины.
[Давид Вала, смотритель]:
«Мы очень рады детёнышу, поскольку это всего лишь второй детёныш китайского ящера, родившийся в неволе в Европе. Так что это настоящая редкость».
Первый детёныш тоже родился в Пражском зоопарке. Он, кстати, один из крупнейших в Европе. Здесь есть открытые и закрытые павильоны.
Сейчас в Праге жара. Днём температура поднимается до 30 градусов. Смотрители выкладывают в вольерах кубики льда, чтобы помочь животным охладиться.
[Дениса Збегликова, сотрудница зоопарка]:
«Жара всегда сказывается на животных. Они либо перестают есть, либо становятся апатичными, но у нас такого не бывает. Если мы видим подобные проявления, то отводим животных в вольеры с кондиционерами, где можно отдохнуть (от жары)».
В зоопарке разводят не только панголинов, но и других редких животных, включая крокодилов и хищных кошек.
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