Немецкая полиция арестовала помощника члена Европейского парламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Его подозревают..

Ещё одного предполагаемого китайского шпиона арестовали в Германии

Немецкая полиция арестовала помощника члена Европейского парламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Его подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Прокуратура обвиняет его в передаче китайской разведке информации о дискуссиях в законодательном органе Европейского Союза.

То, что арестованный был помощником Максимилиана Кра, главного кандидата от АдГ на июньских выборах в ассамблею, указано на его сайте.

Кра сказал, что узнал об аресте из средств массовой информации.

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По словам прокуроров, помощник Кра также шпионил за представителями китайской оппозиции в Германии. Его арестовали в Дрездене в понедельник.

Министр внутренних дел Германии назвал дело «очень серьёзным» и заявил, что, если обвинения будут доказаны, «этот инцидент будет расцениваться как атака на демократию в Европе».

Представитель министерства иностранных дел Китая заявил на брифинге, что сообщения о китайском шпионаже в Европе – это «шумиха, предназначенная для дискредитации и подавления Китая».

В последние месяцы опасения по поводу предполагаемого китайского шпионажа растут по всей Западной Европе.

На днях трёх граждан Германии арестовали по подозрению в передаче армии КНР технологий военного назначения. В Великобритании двум мужчинам также предъявили обвинения в шпионаже в пользу Китая. Сообщалось, что один из них работал на видного депутата от правящей Консервативной партии.

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