В Испании мигранты учатся плавать, чтобы залечить душевные травмы

Десятки африканских мигрантов делают первые гребки в воде у побережья испанского острова Тенерифе. И хотя глубина..

Десятки африканских мигрантов делают первые гребки в воде у побережья испанского острова Тенерифе. И хотя глубина небольшая, для многих эти уроки плавания – настоящее испытание. Но оно же и лекарство от душевных травм.

Большинство африканцев попали на Канарские острова, преодолев опасный путь по Атлантике. Некоторые провели в океане неделю или больше. Многие после рискованного путешествия боятся даже подойти к воде.

Мамаду – IT-специалист из Мали. Добирался до Тенерифе по Атлантике шесть дней. В лодке было 215 человек.

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[Мамаду М. Батили, мигрант из Мали]:

«Я не решился бы на это снова. Очень трудно и очень опасно. Мы пошли на этот риск, поскольку у нас не было выбора. В Мали тяжело».

Уроки плавания проводят испанские инструкторы-волонтёры.

[Хорхе Бальказар, координатор проекта Agua]:«Некоторые приходят с сильным страхом. Они входят в воду, держась за руку инструктора, словно цепляясь за жизнь, как любой человек, не умеющий плавать. К этому ещё надо добавить их опыт плавания в течение 10, 12 или 15 дней, когда они могли потерять родных или ещё кого-то».

С января по середину июля в Испанию прибыли почти 20 000 мигрантов. Это на 160% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в море погибли 5000 человек.

Испанские волонтёры хотят помочь мигрантам преодолеть страх перед водой. На обучение приходят и те, кто не умеет плавать, и те, кто уже может немного проплыть.

[Хорхе Бальказар, координатор проекта Agua]:«Мы говорим об огромном числе мигрантов, но забываем или не осознаём, что каждый из них – это личность, которая оставила мечты позади. И очень удивительно видеть, как за несколько уроков мигранты меняются, и как они благодарны. Это даёт нам огромный заряд энергии».

В одной группе обучают до 40 мигрантов. За всё лето волонтёры планируют научить плавать 450 человек.

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