Хороший аппетит и умение быстро жевать – вот что поможет победить в этом конкурсе. В Ки-Уэсте..

Без рук: конкурс на самое быстрое поедание лаймового пирога устроили во Флориде

Хороший аппетит и умение быстро жевать – вот что поможет победить в этом конкурсе. В Ки-Уэсте в американском штате Флорида 24 человека состязаются в поедании лаймового пирога. Правила просты: есть надо без рук. Единственная уступка – глаза можно защитить маской.

В этом году победу вырвал Эктор Родригес из Гондураса. Он расправился с пирогом за 58 секунд. В награду получил пояс, в центре которого закреплена форма для выпечки.

[Эктор Родригес, победитель конкурса]:

«Это было неряшливо и неаккуратно. Но если не пачкаешь лицо пирогом, то стратегия неправильная».

Конкурс приурочен к фестивалю лайма в Ки-Уэсте. Здесь растёт сорт этого цитруса под названием «Ки лайм». Примерно также звучит название местного десерта – «Ки лайм пай». Это официальный пирог штата Флорида.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Начинку делают из сока кислого мексиканского лайма, яиц и сгущённого молока. Её укладывают в корзинку из теста. Родина пирога – Ки-Уэст. Первые упоминания о десерте относятся к XIX веку. Узнали о нём от судоремонтного магната и первого местного миллионера Уильяма Карри.

Короткая ссылка на эту страницу: