Без рук: конкурс на самое быстрое поедание лаймового пирога устроили во Флориде

Хороший аппетит и умение быстро жевать – вот что поможет победить в этом конкурсе. В Ки-Уэсте..
Дата загрузки: 2024-07-05
В этом году победу вырвал Эктор Родригес из Гондураса. Он расправился с пирогом за 58 секунд. В награду получил пояс, в центре которого закреплена форма для выпечки.
[Эктор Родригес, победитель конкурса]:
«Это было неряшливо и неаккуратно. Но если не пачкаешь лицо пирогом, то стратегия неправильная».
Конкурс приурочен к фестивалю лайма в Ки-Уэсте. Здесь растёт сорт этого цитруса под названием «Ки лайм». Примерно также звучит название местного десерта – «Ки лайм пай». Это официальный пирог штата Флорида.
Начинку делают из сока кислого мексиканского лайма, яиц и сгущённого молока. Её укладывают в корзинку из теста. Родина пирога – Ки-Уэст. Первые упоминания о десерте относятся к XIX веку. Узнали о нём от судоремонтного магната и первого местного миллионера Уильяма Карри.
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