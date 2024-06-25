Венки и танцы вокруг шеста: в Швеции отметили Мидсоммар

В канун летнего солнцестояния, или Мидсоммара, многие шведы собираются в сельской местности, чтобы отпраздновать астрономическое событие..
Дата загрузки: 2024-06-25
А те, у кого нет дома в деревне, собираются на тематические мероприятия в городах.
Это остров Юргорден в Стокгольме. Здесь находится Скансен – старейший в мире этнографический музей под открытым небом. И именно здесь проходят основные мероприятия в честь летнего солнцестояния.
Празднования в Скансене часто начинаются со сбора цветов для венков. Затем их надевают на деревья, а также носят на головах. Это древний символ возрождения и плодородия, а также неотъемлемая часть праздника.[Эбба Оден, гостья мероприятия]:
«Мне нравится, что погода хорошая, потому что обычно на Мидсоммар идёт дождь. Весь день расслабляемся и отдыхаем».
В Швеции в это время года стоят самые светлые ночи. А на севере страны солнце вообще не заходит за горизонт.[Хавьер Санчес, гость мероприятия]:
«Люди рады встретиться со всеми родственниками, пообщаться, открыться. Мидсоммар – это фантастика».
Традиционный атрибут Мидсоммара – майский шест. Вокруг него водят хороводы. Во время танца участники поют песню о забавных особенностях маленьких лягушек, у которых нет ушей и хвостов.
Адриана прилетела на мероприятия из Флориды.[Адриана де ла Торре, гостья мероприятия]:
«Это удивительные впечатления. Я люблю приезжать в Скансен в Швеции каждый год».
Также праздник включает традиционный обед. В меню – маринованная сельдь, отварной картофель со сметаной, свежий укроп и зелёный лук. Те же блюда шведы едят в канун Рождества.
При этом праздник всегда объявляют в пятницу. Обычно это период с 19 по 25 июня. После этого гуляния продолжаются по всей Швеции несколько дней.
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