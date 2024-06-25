В канун летнего солнцестояния, или Мидсоммара, многие шведы собираются в сельской местности, чтобы отпраздновать астрономическое событие..

Венки и танцы вокруг шеста: в Швеции отметили Мидсоммар

В канун летнего солнцестояния, или Мидсоммара, многие шведы собираются в сельской местности, чтобы отпраздновать астрономическое событие с близкими и друзьями.

А те, у кого нет дома в деревне, собираются на тематические мероприятия в городах.

Это остров Юргорден в Стокгольме. Здесь находится Скансен – старейший в мире этнографический музей под открытым небом. И именно здесь проходят основные мероприятия в честь летнего солнцестояния.

Празднования в Скансене часто начинаются со сбора цветов для венков. Затем их надевают на деревья, а также носят на головах. Это древний символ возрождения и плодородия, а также неотъемлемая часть праздника.

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[Эбба Оден, гостья мероприятия]:«Мне нравится, что погода хорошая, потому что обычно на Мидсоммар идёт дождь. Весь день расслабляемся и отдыхаем».

В Швеции в это время года стоят самые светлые ночи. А на севере страны солнце вообще не заходит за горизонт.

[Хавьер Санчес, гость мероприятия]:«Люди рады встретиться со всеми родственниками, пообщаться, открыться. Мидсоммар – это фантастика».

Традиционный атрибут Мидсоммара – майский шест. Вокруг него водят хороводы. Во время танца участники поют песню о забавных особенностях маленьких лягушек, у которых нет ушей и хвостов.

Адриана прилетела на мероприятия из Флориды.

[Адриана де ла Торре, гостья мероприятия]:«Это удивительные впечатления. Я люблю приезжать в Скансен в Швеции каждый год».

Также праздник включает традиционный обед. В меню – маринованная сельдь, отварной картофель со сметаной, свежий укроп и зелёный лук. Те же блюда шведы едят в канун Рождества.

При этом праздник всегда объявляют в пятницу. Обычно это период с 19 по 25 июня. После этого гуляния продолжаются по всей Швеции несколько дней.

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