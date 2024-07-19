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Испанский мальчик живёт, избегая солнца

Испанский мальчик живёт, избегая солнца

Юному испанцу Полю Домингесу 11 лет. И каникулы он проводит не на пляже, а в квартире...

Дата загрузки: 2024-07-19

Испанский мальчик живёт, избегая солнца

Юному испанцу Полю Домингесу 11 лет. И каникулы он проводит не на пляже, а в квартире. Если же выходит из дома, то только в специальном снаряжении.

Перед выходом наносит солнцезащитный крем на лицо и шею, потом надевает перчатки и головной убор – он тоже защищает от ультрафиолета. Обязательно берёт вентилятор.

Для Поля солнечное излучение опасно. У него редкое заболевание – пигментная ксеродерма. Солнце может вызвать сильные ожоги, которые провоцируют образование опухолей, включая злокачественные.

[Асунсьон Висенте, дерматолог]:
«Пигментная ксеродерма – это генетическое заболевание, передающееся по наследству. У пациента не восстанавливается ДНК после повреждения солнечными лучами, которые радиоактивны. Чем дольше находиться на солнце, тем больше будет повреждений».

Дома у мальчика тоже особенная обстановка. Окна заклеены солнцезащитной плёнкой, шторы закрыты. При необходимости можно опустить жалюзи.

Облегчение для Поля наступит только тогда, когда жара спадёт и солнце станет менее радиоактивным.

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