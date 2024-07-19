Испанский мальчик живёт, избегая солнца
Юному испанцу Полю Домингесу 11 лет. И каникулы он проводит не на пляже, а в квартире...
Дата загрузки: 2024-07-19
Короткая ссылка на эту страницу:
Мировые новости » Общество » Испанский мальчик живёт, избегая солнца
Юному испанцу Полю Домингесу 11 лет. И каникулы он проводит не на пляже, а в квартире...
Дата загрузки: 2024-07-19
Короткая ссылка на эту страницу:
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо
Юному испанцу Полю Домингесу 11 лет. И каникулы он проводит не на пляже, а в квартире. Если же выходит из дома, то только в специальном снаряжении.
Перед выходом наносит солнцезащитный крем на лицо и шею, потом надевает перчатки и головной убор – он тоже защищает от ультрафиолета. Обязательно берёт вентилятор.
Для Поля солнечное излучение опасно. У него редкое заболевание – пигментная ксеродерма. Солнце может вызвать сильные ожоги, которые провоцируют образование опухолей, включая злокачественные.[Асунсьон Висенте, дерматолог]:
«Пигментная ксеродерма – это генетическое заболевание, передающееся по наследству. У пациента не восстанавливается ДНК после повреждения солнечными лучами, которые радиоактивны. Чем дольше находиться на солнце, тем больше будет повреждений».
Дома у мальчика тоже особенная обстановка. Окна заклеены солнцезащитной плёнкой, шторы закрыты. При необходимости можно опустить жалюзи.
Облегчение для Поля наступит только тогда, когда жара спадёт и солнце станет менее радиоактивным.