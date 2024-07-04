Огромный бункер короля Югославии превратили в музей

Сербский городок Мали-Зворник кажется самым обыкновенным, но буквально под ногами его жителей хранится тайна. Здесь находится..

Сербский городок Мали-Зворник кажется самым обыкновенным, но буквально под ногами его жителей хранится тайна. Здесь находится королевский бункер, носивший кодовое название «Каменная дева». Подземное убежище десятилетиями пребывало в забвении, но в 2018 году его превратили в музей.

Заплатив всего три евро, можно спуститься в подземелье и погрузиться в историю королевской семьи, правившей Югославией с 29-го по 34-й годы прошлого века.

Этот бункер построили на случай войны по приказу Александра I Карагеоргиевича. Месторасположение держали в строгом секрете. Делали всё заключённые, но достроить не успели. В 34-м короля убил террорист.

Когда в апреле 41-го Гитлер напал на Югославию, последний правитель королевства Пётр II Карагеоргиевич провёл в бункере всего одну ночь. 17-летнего юношу охраняли более 200 солдат. Потом он бежал в Великобританию.

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[Марина Глигоревич, глава туристической организации Мали-Зворника]:

«Это секретное убежище военного командования времён войны строили с 30-го по 34-й год, когда, к сожалению, короля Александра убили. После этого строительство прекратилось, но большую часть запланированных работ успели завершить».

Бункер занимает площадь в 5000 квадратных метров. Здесь 75 помещений и 12 входов. Общая протяжённость коридоров – полтора километра. В подземелье есть личные покои короля, зал заседаний, офицерская столовая, лазарет, а также небольшая часовня, которая остаётся закрытой для публики.

После Второй мировой войны бункер оказался заброшенным. Сюда мог войти любой.

[Марина Глигоревич, глава туристической организации Мали-Зворника]:

«Это были пустые помещения с голыми стенами. Некоторые местные жители сушили здесь шкуры животных, поскольку температура и влажность были подходящими. Некоторые выращивали здесь грибы».

В бункер часто забирались так называемые охотники за сокровищами. Они надеялись найти ценности, которые здесь мог спрятать король, в спешке покидавший страну.

Подземелье отремонтировала местная туристическая организация. Сейчас здесь полностью восстановлен интерьер почти столетней давности. Среди точных копий есть и старинные экспонаты. Экскурсия по бункеру длится 45 минут.

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