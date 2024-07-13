После дня работы в отеле Дубая Кетан Сахни надевает боксёрские перчатки и начинает усердно тренироваться ради..

Как парень с формой аутизма учится на тренера по боксу

После дня работы в отеле Дубая Кетан Сахни надевает боксёрские перчатки и начинает усердно тренироваться ради своей мечты.

У Кетана синдром ломкой Х-хромосомы. Это генетическое заболевание, которое сопровождается умственной отсталостью и симптомами напоминает аутизм.

Однако оно не мешает молодому человеку получать профессию тренера по боксу. Такой шанс предоставила некоммерческая организация «Надежда для героев», которая помогает людям с физическими и умственными нарушениями.

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[Кетан Сахни, будущий тренер по боксу]:

«Бокс мне очень нравится. У меня есть опыт работы тренером, теперь я учу людей, учу маленьких и больших детей».

Организация «Надежда для героев» в Дубае включает около 800 участников всех возрастов.

Её основательница Холли Мёрфи говорит, что с помощью спорта люди не только укрепляют физическое здоровье, но и развивают важные жизненные навыки, такие как командная работа и умение дружить.

[Холли Мёрфи, основательница «Надежды для героев»]:«Когда мы впервые его взяли, он бегал повсюду и вообще не слушался, отвлекался и занимался своими делами, не особо выполняя задания. Но со временем он понял, как важно концентрироваться на задании, чтобы совершенствоваться в своём виде спорта».

Родители Кетана говорят, что всегда помогали сыну больше общаться с другими детьми.

[Джатин Сахни, отец Кетана]:«Все эти годы я помнил, что он ходит в нормальную школу, занимается с нормальными детьми, занимается обычными делами, и мы постоянно его к этому подталкивали. Но мы также понимали, что в академической сфере он вряд ли преуспеет, поэтому захотели, чтобы он занимался спортом. Это то, что он любит, и чем ему нравится заниматься».

С тех пор, как Кетан присоединился к организации, родители заметили в нём много положительных изменений. Сегодня они с гордостью вывешивают спортивные медали сына.

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