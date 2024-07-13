Как парень с формой аутизма учится на тренера по боксу

После дня работы в отеле Дубая Кетан Сахни надевает боксёрские перчатки и начинает усердно тренироваться ради..
Дата загрузки: 2024-07-13
У Кетана синдром ломкой Х-хромосомы. Это генетическое заболевание, которое сопровождается умственной отсталостью и симптомами напоминает аутизм.
Однако оно не мешает молодому человеку получать профессию тренера по боксу. Такой шанс предоставила некоммерческая организация «Надежда для героев», которая помогает людям с физическими и умственными нарушениями.[Кетан Сахни, будущий тренер по боксу]:
«Бокс мне очень нравится. У меня есть опыт работы тренером, теперь я учу людей, учу маленьких и больших детей».
Организация «Надежда для героев» в Дубае включает около 800 участников всех возрастов.
Её основательница Холли Мёрфи говорит, что с помощью спорта люди не только укрепляют физическое здоровье, но и развивают важные жизненные навыки, такие как командная работа и умение дружить.[Холли Мёрфи, основательница «Надежды для героев»]:
«Когда мы впервые его взяли, он бегал повсюду и вообще не слушался, отвлекался и занимался своими делами, не особо выполняя задания. Но со временем он понял, как важно концентрироваться на задании, чтобы совершенствоваться в своём виде спорта».
Родители Кетана говорят, что всегда помогали сыну больше общаться с другими детьми.[Джатин Сахни, отец Кетана]:
«Все эти годы я помнил, что он ходит в нормальную школу, занимается с нормальными детьми, занимается обычными делами, и мы постоянно его к этому подталкивали. Но мы также понимали, что в академической сфере он вряд ли преуспеет, поэтому захотели, чтобы он занимался спортом. Это то, что он любит, и чем ему нравится заниматься».
С тех пор, как Кетан присоединился к организации, родители заметили в нём много положительных изменений. Сегодня они с гордостью вывешивают спортивные медали сына.
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