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Как в Ираке детей отвлекают от соцсетей гончарством

Как в Ираке детей отвлекают от соцсетей гончарством

Эти иракские дети не «висят» в мобильных телефонах и социальных сетях. А всё потому, что им..

Дата загрузки: 2024-08-09

Как в Ираке детей отвлекают от соцсетей гончарством
Эти иракские дети не «висят» в мобильных телефонах и социальных сетях. А всё потому, что им придумали интересное занятие – гончарство.

[Сумайи аль-Багдади, хозяйка мастерской]:
«У детей море энергии. Где мы её высвобождаем? <…> Родители устали, и дети – тоже, их мозги устали от телефонов».

Это мастерская Сумайи аль-Багдади в Басре. Она художница и бывший профессор в университете. Женщина уверена, что современным детям очень важно для здорового развития заниматься правильными делами.

[Сумайи аль-Багдади, хозяйка мастерской]:
«Я видела, как дети – и не только дети, но даже взрослые – проявляли некоторую нервозность, своего рода склонность к насилию здесь, во время обучения. Благодаря нашему опыту с детьми и тому, как мы с ними обращаемся и взаимодействуем – всегда с любовью и нежностью, мы знакомим их с глиной – мы пытаемся изменить их образ жизни. Дети с негативной энергией, приходите сюда и избавьтесь от неё здесь».

В министерстве образования Ирака подтверждают, что зависимость от соцсетей и мобильных телефонов представляет для детей немалую опасность.

[Джамила Салем, сотрудница Министерства образования Ирака]:
«80% детей зависимы от социальных сетей. Их семьи не знают, что с ними делать – у них украли детей. То есть они полностью отдалились от ребёнка и достигли критической точки, когда не знают, что делать и как вернуть своего ребёнка в реальность, потому что он уходит в виртуальный мир, далёкий от общественной жизни».

Родители записывают детей в этот кружок гончарства на время летних каникул. Говорят, что результат налицо.

[Ахмед Маджид, отец посетителей мастерской]:
«Как вы знаете, дома большую часть времени они проводят за электронными играми, PlayStation и телефонами. Поэтому у них постоянно болят глаза, и они поздно ложатся спать. Мы постарались во время этих каникул развлечь их другими вещами. Им очень нравится гончарное дело. Такая работа руками учит их терпению и мастерству».

Недавнее исследование британских учёных также подтвердило связь между детской и подростковой зависимостью от телефонов и соцсетей с развитием у них бессонницы и депрессии. Они призывают родителей чаще обсуждать с детьми эту проблему и вырабатывать здоровые привычки пользования телефонами.
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