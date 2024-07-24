Туристов и жителей Дании будут учить экологичным привычкам за вознаграждения

Копенгаген предлагает туристам награды за выполнение «климатических» задач. Столица Дании надеется популяризовать пешие прогулки, пользование общественным транспортом и сбор мусора.

Проект под названием CopenPay – пилотный и продлится четыре недели.

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[Рикке Хольм Петерсен, представительница Wonderful Copenhagen]:«Это работает так: у каждой достопримечательности есть определённая экологическая акция, в которой могут принять участие туристы и местные жители. И за это они получают вознаграждения. Например, если вы соберёте пластиковые отходы и пойдёте в Национальную галерею Дании, вы сможете превратить пластиковые отходы в искусство».

Участники смогут получать разные вознаграждения: от еды и напитков до аренды каяков.

Например, в некоторых заведениях гостям, прибывшим на общественном транспорте, велосипеде или пешком, предложат бесплатный кофе или другие напитки.

[Анне Ветергаард, представительница Banegaarden]:«Чтобы получить вознаграждения в рамках кампании CopenPay, людям необходимо собирать мусор здесь, в Банегардене, и на прилегающей территории, а затем доставлять его нашим сотрудникам в баре. За это они получат бесплатное блюдо из наших киосков».

Посетители могут найти список достопримечательностей столицы, которые участвуют в программе, на специальной веб-странице. Там подробно описаны задания, которые необходимо выполнить, чтобы получить награду.

Столичная туристическая организация заявила, что эта инициатива вряд ли сразу окажет большое влияние. Но в долгосрочной перспективе она поможет сформировать у людей правильные привычки.

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