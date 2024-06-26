Ожесточённые протесты в Кении: полиция стреляет по протестующим

Протесты против повышения налогов в Кении переросли в кровопролитие. Полиция открыла огонь по протестующим, которые пытались..
Дата загрузки: 2024-06-27
На этих кадрах видно, как протестующие находятся в зале Национальной ассамблеи Кении, требуя отставки президента Уильяма Руто.
В телевизионном обращении к нации глава государства заявил, что безопасность кенийцев остается его «высшим приоритетом». Он также обвинил в насилии «опасных преступников».[Уильям Руто, президент Кении]:
«Сегодня было совершено беспрецедентное нападение на демократию Кении, её верховенство закона и целостность конституционных институтов. Группа преступников подорвала законные права и свободы граждан, включая право на собрания, демонстрации, пикетирование и подачу петиций в государственные органы со стороны законопослушных граждан Республики Кения».
Ранее кенийские законодатели одобрили закон о повышении налогов. При этом полиция открыла огонь после того, как слезоточивый газ и водометы не помогли разогнать толпу.
Протестующие частично подожгли здание парламента. Законодателей эвакуировали через подземный туннель.
Министр обороны Кении заявил, что на помощь полиции направили армию.
Протесты и столкновения также произошли в ряде других городов и деревень страны. Это прибрежный город Момбаса.[протестующий]:
«Налоги такие высокие. Они облагают налогами наши зарплаты и все вещи, которые мы покупаем. То немногое, что остаётся, также облагается налогами».
Законопроект призван собрать дополнительные 2,7 миллиарда долларов в виде налогов, чтобы сократить государственный долг.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал силы безопасности Кении к сдержанности. Также он призвал протестующих вести себя мирно.[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:
«Очень важно, чтобы соблюдали права людей на мирные демонстрации».
Между тем, Белый дом заявил, что Соединённые Штаты внимательно следят за ситуацией в Найроби и призывают к спокойствию.
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