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В 16 тюрьмах Венесуэлы начались голодовки в знак протеста

В 16 тюрьмах Венесуэлы начались голодовки в знак протеста

Заключённые как минимум 16 венесуэльских тюрем объявили голодовку в знак протеста против условий содержания и задержек..

Дата загрузки: 2024-06-15

В 16 тюрьмах Венесуэлы начались голодовки в знак протеста
Заключённые как минимум 16 венесуэльских тюрем объявили голодовку в знак протеста против условий содержания и задержек рассмотрения их дел. Об этом сообщили две неправительственные организации, которые оказывают помощь заключённым.

Между тем, родственники и правозащитники провели акцию протеста возле здания суда в Каракасе. Они призывают улучшить условия содержания в тюрьмах, а также выполнить другие требования заключённых.

[Марта Грахаль, член неправительственной организации]:
«Мы не просим ничего, кроме соблюдения закона. Многие уже отбыли свой срок, но их так и не освободили. Другие отбыли 75% срока, им сократили заключение, но так и не выпустили. Некоторые сидят здесь уже более семи лет в ожидании суда, но для них даже не провели предварительных слушаний».

Тюрьмы Венесуэлы переполнены. Там также плохо оказывают медицинские услуги. Наблюдаются и перебои с продовольствием.

[Наярит Эрейпа, родственница заключённого]:
«Мы призываем их рассмотреть не менее 50% дел с процессуальными задержками и рассмотреть каждое отдельное дело. Мы здесь не ради одного заключённого, а ради многих заключённых по всей стране».

На фоне забастовок президент Николас Мадуро решил пойти на перестановки. Он сменил главу пенитенциарной системы страны.
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