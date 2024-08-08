В британских городах проходят акции протеста против расизма. Они стали ответом на антииммигрантские выступления, которые начались..

Тысячи людей вышли на акции протеста против расизма в Великобритании

В британских городах проходят акции протеста против расизма. Они стали ответом на антииммигрантские выступления, которые начались по всей стране после убийства детей в танцевальной студии города Саутпорт.

Тысячи протестующих против расизма собрались в Лондоне, чтобы выступить против крайне правых организаций.

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[Шаназинга Ингар, протестующая]:«Мы хотим объединиться, мы хотим чётко заявить, что это наши улицы, мы упорно трудились, чтобы добиться единства, и у нас есть сообщество».

29 июля 17-летний подросток совершил нападение с ножом, убив трёх девочек и ранив ещё восьмерых детей и двоих взрослых. При этом в соцсетях его ошибочно назвали радикальным исламистом. Несмотря на то, что власти опровергли эту информацию, протесты вспыхнули по всей Великобритании. Люди начали атаковать мечети, миграционные центры и отели, где размещаются мигранты.

Так, в Ротереме в воскресенье сотни протестующих пришли к отелю Holiday Inn Express, где в том числе разместили просителей убежища. Они били окна и поджигали мусорные баки. По меньшей мере, десять полицейских получили травмы.

Беспорядки и столкновения также произошли в Саутпорте, Ноттингеме, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Белфасте и других городах. Кое-где протестующие нападали на полицейских и занимались мародёрством.

Правительство Великобритании сообщило, что в целом арестовано уже почти 400 человек.

На улицы направлены тысячи полицейских. Власти также сформировали так называемую «постоянную армию» из 6000 специалистов-полицейских для реагирования на любое насилие.

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