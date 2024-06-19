В Сеуле тысячи врачей снова вышли с протестом

Тысячи южнокорейских врачей вышли на митинг в Сеуле. Они продолжают протестовать против планов правительства увеличить квоту..

Тысячи южнокорейских врачей вышли на митинг в Сеуле. Они продолжают протестовать против планов правительства увеличить квоту на приём студентов в медицинские вузы.

Такими мерами власти хотят решить проблему острой нехватки врачей. В стране на 1000 человек приходится менее трёх медицинских специалистов. Но протестующие говорят, что увеличение квоты не изменит ситуацию. Студенты по-прежнему смогут выбирать более высокооплачиваемые специальности, а выпускники будут устраиваться на работу в городские больницы, где зарплата выше. В итоге в сельской местности проблема с нехваткой врачей не решится.

Протестующие считают, что правительство сначала должно улучшить условия труда врачей-стажёров, а также создать благоприятные условия для работы в сельской местности, включая повышение зарплаты и снабжение сельских больниц современным медицинским оборудованием.

[Лим Хён Тхэк, президент Южнокорейской медицинской ассоциации]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Между тем правительство Южной Кореи издало приказ о возвращении к работе частных врачей. Многие из них закрыли клиники, чтобы присоединиться к протесту. Ранее власти издавали подобный приказ, касавшийся бастующих врачей-стажёров. Его отозвали в начале июня. Это стало своеобразным призывом к примирению. Теперь же санкции могут применить к частным врачам. Если они не вернутся на работу, власти могут приостановить действие их лицензий и начать судебное преследование.

Забастовка врачей продолжается с 20 февраля. Согласно социологическому опросу, восемь из десяти южнокорейцев против таких действий медиков.

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