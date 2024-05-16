Полиция очистила кампус Калифорнийского университета от протестующих

Полиция задержала нескольких пропалестинских протестующих, проводивших демонстрацию в Калифорнийском университете в Ирвайне. Офицеров из десяти близлежащих..

Полиция задержала нескольких пропалестинских протестующих, проводивших демонстрацию в Калифорнийском университете в Ирвайне.

Офицеров из десяти близлежащих участков направили в кампус после того, как администрация университета обратились за помощью. Причиной стало то, что протестующие заняли лекционный зал, в результате чего вуз объявил это «насильственным протестом».

Примерно через четыре часа полиция выгнала протестующих как из лекционного зала, так и с площади, где их лагерь стоял более двух недель.

Протест в Ирвайне, что примерно в 65 километрах к югу от Лос-Анджелеса, стал самым недавним в серии студенческих протестов по всем Соединённым Штатам. Студенты выходят, требуя остановить боевые действия в Газе и защитить гражданское население. Они также требуют от университетов отказаться от денег от израильских граждан и организаций.

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При этом ранее мэр Нью-Йорка и ректор Колумбийского университета города сказали, что в протестах участвуют профессиональные агитаторы, уже известные полиции в рамках других протестов, и что их цель – не прекратить войну в Газе, а посеять хаос в вузах.

А эти пропалестинские демонстранты разбирают лагерь в Калифорнийском университете в Беркли.

Местные СМИ сообщили, что администрация вуза согласилась встретиться с протестующими после того, как лагерь будет очищен. Никаких других подробностей об условиях или сроках не сообщили.

Ранее университет разрешил создание пропалестинского лагеря при условии, что это не помешает работе кампуса и не будет угрозы насилия.

Впрочем, насилие всё же было. Здесь вспыхивали потасовки между пропалестинскими и произраильскими протестующими.

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