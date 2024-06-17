Великобритания временно вернула Уганде исторические артефакты

За закрытыми дверями в Музее Уганды в Кампале идёт кропотливая работа. Местные и британские специалисты осматривают..

За закрытыми дверями в Музее Уганды в Кампале идёт кропотливая работа. Местные и британские специалисты осматривают исторические артефакты. Недавно их доставили из Кембриджского университета. Он временно предоставил часть своей коллекции угандийскому музею.

Всего из Великобритании привезли 39 предметов. Они хранились в Музее археологии и антропологии. В целом в его коллекции 1500 этнографических экспонатов из Уганды. Кембриджский университет владеет ими уже более века.

[Марк Эллиот, сотрудник Кембриджского университета]:

«Эти предметы очень долго находились вдали от дома. Сейчас самое время их вернуть и изучить их историю, понять современную значимость и помочь принять решение об их будущем. Важно было провести исследования в Кембридже, но его следует проводить не там, а здесь. И руководить им должны жители Уганды».

В числе экспонатов королевские регалии, ритуальные предметы и керамика. Куратор Музея Уганды говорит, что экспонаты её впечатлили.

[Соломи Набукалу, куратор Музея Уганды]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Уганда была протекторатом Великобритании с 1894 по 1962 год. В колониальную эпоху и до неё из восточно-африканской страны вывезли много артефактов. Некоторые, возможно, были присвоены незаконно. Какие-то британским миссионерам подарили местные жители. Также есть предметы, полученные в обмен на другие ценности.

Согласно законам Великобритании, британские музеи не имеют права продавать или возвращать экспонаты их бывшим владельцам. Так что 39 артефактов предоставили Уганде в аренду. Они останутся в африканской стране на три года. Потом срок аренды, возможно, продлят.

Экспонаты скоро продемонстрируют президенту страны, а потом их увидит общественность.

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