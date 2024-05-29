Аргентинские активисты устроили протест у государственного склада с гумпомощью

Протест у склада с продовольственной помощью устроили в пригороде Буэнос-Айреса. Здесь собрались представители общественных движений и..

Протест у склада с продовольственной помощью устроили в пригороде Буэнос-Айреса. Здесь собрались представители общественных движений и активисты. Они требуют от правительства поставлять продовольствие в бесплатные столовые для бедных и бездомных.

Сейчас на двух государственных складах хранится пять тонн продуктов питания. В связи с этим в феврале общественные организации предъявили иск правительству.

[Хуан Гарбуа, адвокат и активист]:

«Уровень крайней бедности вырос на 15%, детской бедности – на 60%, а общей бедности – на 50%. (Правительство) сократило социальные программы по обеспечению бесплатных столовых и упразднило общественные столовые для бездомных. Люди голодают. Здесь, на складе, полно продуктов, а их не отдают».

Суд сначала удовлетворил иск, обязав власти распределить продукты между нуждающимися. Он основывал своё решение на том, что более половины населения Аргентины живёт в бедности. Однако правительство подало апелляцию. Оно заявило, что продовольствие предназначено для чрезвычайных ситуаций и катастроф. Суд позволил оставить гумпомощь на складах.

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Правительство прекратило поставки продовольствия в бесплатные столовые в декабре, когда к власти пришёл президент Хавьер Милей. Он обещал сократить государственные расходы и искоренить коррупцию в системе социального обеспечения.

Бесплатными столовыми в основном управляют политические партии или некоммерческие организации. По мнению властей, эти посредники заставляют бедняков участвовать в антиправительственных протестах в обмен на еду.

В Аргентине зарегистрировано примерно 45 000 бесплатных столовых. Власти начали проверять их работу. Предварительные результаты проверки показали, что почти половины из этих получавших помощь бесплатных столовых просто не существует.

Аргентина страдает от инфляции, уровень которой достиг почти 300%. Эта ситуация возникла задолго до прихода к власти Милея. Новый президент обещает оздоровить экономику страны. Милей не только политик, но и экономист и автор множества книг по экономике.

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