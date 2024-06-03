В США разработали дополнительный большой палец руки

Что поможет взять сразу несколько стаканов с напитками, быстро перетасовать игральные карты и выполнить другие операции..

Что поможет взять сразу несколько стаканов с напитками, быстро перетасовать игральные карты и выполнить другие операции с предельной точностью? По мнению исследователей из Кембриджского университета – дополнительный большой палец.

Роботизированное дополнение разработала Дэни Клод. Она говорит, что палец двигается благодаря датчикам движения, расположенным под обоими большими пальцами ног.

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[Дэни Клод, разработчица пальца]:«Это третий большой палец. Он гибкий. Управляется двумя моторами, которые крепятся на запястье. Это движение происходит благодаря левой ноге. Он движется туда и обратно. Причём скорость движения соизмерима с движением пальца ноги. А это движение создаёт палец правой ноги».

Разработчица говорит, что привыкнуть к использованию устройства можно очень быстро.

[Дэни Клод, разработчица пальца]:«Любой инструмент, который мы учимся использовать в повседневной жизни, требует некоторой подготовки и опыта. Большой палец ничем не отличается. Вначале он кажется сложным, но на самом деле это не так. В ходе опытов мы показываем, что люди могут быстро и легко научиться его использовать».

Профессор когнитивной нейронауки Кембриджского университета считает, что дополнительный большой палец позволяет пользователям воспринимать мир совершенно по-другому.

[Тамар Макин, профессор когнитивной нейрохирургии]:«Мы пытаемся вырваться за пределы ограничений плоти и крови нашего собственного тела и позволить вам взаимодействовать с миром совершенно по-новому».

В 2022 году третий большой палец показали на Летней научной выставке Королевского общества, и почти 600 посетителей протестировали устройство. Из них только четверо не смогли правильно им воспользоваться.

Задания включали манипулирование объектами в течение короткого промежутка времени. Причём это успешно делали люди всех возрастов.

Исследователи считают, что третий большой палец можно будет применять для повышения производительности.

[Тамар Макин, профессор когнитивной нейрохирургии]:«Это могут быть те, кто полагается в работе на ловкость рук: от рабочих, занятых физическим трудом, паянием, до хирургов, которым приходится использовать множество инструментов одновременно».

Кроме того, эту разработку также смогут использовать люди с ограниченной подвижностью и инвалиды.

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