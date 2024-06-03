В США разработали дополнительный большой палец руки

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Дата загрузки: 2024-06-04
Роботизированное дополнение разработала Дэни Клод. Она говорит, что палец двигается благодаря датчикам движения, расположенным под обоими большими пальцами ног.[Дэни Клод, разработчица пальца]:
«Это третий большой палец. Он гибкий. Управляется двумя моторами, которые крепятся на запястье. Это движение происходит благодаря левой ноге. Он движется туда и обратно. Причём скорость движения соизмерима с движением пальца ноги. А это движение создаёт палец правой ноги».
Разработчица говорит, что привыкнуть к использованию устройства можно очень быстро.[Дэни Клод, разработчица пальца]:
«Любой инструмент, который мы учимся использовать в повседневной жизни, требует некоторой подготовки и опыта. Большой палец ничем не отличается. Вначале он кажется сложным, но на самом деле это не так. В ходе опытов мы показываем, что люди могут быстро и легко научиться его использовать».
Профессор когнитивной нейронауки Кембриджского университета считает, что дополнительный большой палец позволяет пользователям воспринимать мир совершенно по-другому.[Тамар Макин, профессор когнитивной нейрохирургии]:
«Мы пытаемся вырваться за пределы ограничений плоти и крови нашего собственного тела и позволить вам взаимодействовать с миром совершенно по-новому».
В 2022 году третий большой палец показали на Летней научной выставке Королевского общества, и почти 600 посетителей протестировали устройство. Из них только четверо не смогли правильно им воспользоваться.
Задания включали манипулирование объектами в течение короткого промежутка времени. Причём это успешно делали люди всех возрастов.
Исследователи считают, что третий большой палец можно будет применять для повышения производительности.[Тамар Макин, профессор когнитивной нейрохирургии]:
«Это могут быть те, кто полагается в работе на ловкость рук: от рабочих, занятых физическим трудом, паянием, до хирургов, которым приходится использовать множество инструментов одновременно».
Кроме того, эту разработку также смогут использовать люди с ограниченной подвижностью и инвалиды.
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