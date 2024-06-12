Африканские слоны, возможно, называют друг друга уникальными именами

Африканские саванные слоны называют друг друга разными именами. К такому выводу пришли учёные в результате исследования. По их словам, это один из немногих известных видов диких животных, которые ведут себя подобным образом.

Имена можно услышать в форме низких звуков, которые слоны выкрикивают на большие расстояния.

Чтобы обнаружить использование имён в звуковой библиотеке вокализаций слонов, учёные использовали искусственный интеллект. С помощью него проанализировали записи звуков, сделанных в кенийском национальном заповеднике Самбуру, а также в национальном парке Амбосели.

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[Джордж Виттемайер, один из соавторов доклада]:

«Слоны – очень социальный и очень разговорчивый вид. И мы знаем, что они очень активно общаются. В некоторых случаях животное издаёт зов, на который никто не отвечает, никто не реагирует, за исключением одного слона. И этот слон откликается или подходит ближе. Это указывает на то, что у них есть средства связи с тем, с кем хотят поговорить».

Исследователи проверили свои результаты, проигрывая записи отдельным слонам. Они более энергично реагировали на записи, содержащие их имена, хлопая ушами и поднимая хобот. Они также полностью игнорировали вокализацию, обращённую к другим.

При этом некоторые звуки слонов находятся ниже диапазона человеческого слуха. Учёные до сих пор не знают, какая часть вокализации является именем.

Учёные полагают, что животные со сложной социальной структурой и семейными группами, которые разделяются и снова собираются вместе, с большей вероятностью будут использовать индивидуальные имена.

При этом дикие животные называют друг друга уникальными именами крайне редко. Среди тех, кто это делает, – дельфины и попугаи. Они, как и слоны, обладают способностью учиться произносить уникальные новые звуки на протяжении всей жизни. Это редкий талант.

Результаты исследований представили после почти 25 лет изучения конкретных семей слонов в Кении. Их проводили исследовательские и природоохранные организации.

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