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Тайфун «Гаэми» дошёл до Филиппин и Японии и готов со всей силой обрушиться на Тайвань

Тайфун «Гаэми» дошёл до Филиппин и Японии и готов со всей силой обрушиться на Тайвань

Жители деревни близ Манилы, столицы Филиппин, были вынуждены покинуть свои затопленные дома. Тайфун «Гаэми» принёс сюда..

Дата загрузки: 2024-07-25

Тайфун «Гаэми» дошёл до Филиппин и Японии и готов со всей силой обрушиться на Тайвань
Жители деревни близ Манилы, столицы Филиппин, были вынуждены покинуть свои затопленные дома. Тайфун «Гаэми» принёс сюда и в северные провинции проливные дожди и наводнения.

[местный житель]:
«Мы спали, когда рано утром начался дождь. Мы проснулись около 5 утра, когда паводковые воды начали заливаться в наш дом».

[местный житель]:
«Многие люди травмированы, боятся, не уверены и переживают, поскольку уровень воды продолжает подниматься. Со вчерашнего вечера мы призываем к принудительной эвакуации».

В столичном регионе, который включает 16 городов и не менее 13 миллионов жителей, власти отменили занятия в детских садах, школах и университетах. Также приостановили работу большинства правительственных учреждений.

Скорость ветра «Гаэми» составляет 155 километров в час с порывами до 190 километров.

Сейчас тайфун движется в Тихом океане в сторону Тайваня. Рано утром в среду на его пути также оказался японский остров Исигаки. На него обрушились ливни и сильный ветер.

Ожидается, что «Гаэми» принесёт до 250 миллиметров осадков, продвигаясь к Тайваньскому проливу.

Метеорологическое агентство Японии призывает жителей префектур Исигаки и Окинава оставаться дома и быть в состоянии повышенной готовности на случай оползней и наводнений.

Как ожидается, «Гаэми» станет самым сильным штормом, который обрушится на Тайвань за последние восемь лет.

На острове уже закрыли торговые центры и школы, а улицы города почти опустели.

По прогнозам, в некоторые горные округа центрального и южного Тайваня тайфун принесёт до 1800 миллиметров осадков. В регионе уже эвакуировали более 2000 человек.

Дожди, как ожидается, продлятся до 31 июля.
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