Тайфун «Гаэми» дошёл до Филиппин и Японии и готов со всей силой обрушиться на Тайвань

Жители деревни близ Манилы, столицы Филиппин, были вынуждены покинуть свои затопленные дома. Тайфун «Гаэми» принёс сюда..
Дата загрузки: 2024-07-25
«Мы спали, когда рано утром начался дождь. Мы проснулись около 5 утра, когда паводковые воды начали заливаться в наш дом». [местный житель]:
«Многие люди травмированы, боятся, не уверены и переживают, поскольку уровень воды продолжает подниматься. Со вчерашнего вечера мы призываем к принудительной эвакуации».
В столичном регионе, который включает 16 городов и не менее 13 миллионов жителей, власти отменили занятия в детских садах, школах и университетах. Также приостановили работу большинства правительственных учреждений.
Скорость ветра «Гаэми» составляет 155 километров в час с порывами до 190 километров.
Сейчас тайфун движется в Тихом океане в сторону Тайваня. Рано утром в среду на его пути также оказался японский остров Исигаки. На него обрушились ливни и сильный ветер.
Ожидается, что «Гаэми» принесёт до 250 миллиметров осадков, продвигаясь к Тайваньскому проливу.
Метеорологическое агентство Японии призывает жителей префектур Исигаки и Окинава оставаться дома и быть в состоянии повышенной готовности на случай оползней и наводнений.
Как ожидается, «Гаэми» станет самым сильным штормом, который обрушится на Тайвань за последние восемь лет.
На острове уже закрыли торговые центры и школы, а улицы города почти опустели.
По прогнозам, в некоторые горные округа центрального и южного Тайваня тайфун принесёт до 1800 миллиметров осадков. В регионе уже эвакуировали более 2000 человек.
Дожди, как ожидается, продлятся до 31 июля.
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