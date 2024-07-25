Тайфун «Гаэми» обрушился на Тайвань: 3 человека погибли, более 200 пострадали

Мощный тайфун «Гаэми» добрался до Тайваня. Он обрушился на северо-восток острова, принеся с собой проливные дожди..
Дата загрузки: 2024-07-26
8000 человек эвакуировали из горных малонаселённых районов. Из-за сильных дождей там могут начаться оползни. Жителей опасных зон также призывают не выходить на улицу и никуда не ездить.
Во многих городах закрылись школы и офисы. Приостановлено движение поездов. Отменены все внутренние и международные авиарейсы. В Гаосюне более 50 000 домохозяйств остались без электричества. В Тайбэе жизнь почти замерла.
[турист из Японии]:
«Я родом с Хоккайдо, поэтому никогда раньше не видел мощных тайфунов. Ещё до приезда на Тайвань я знал, что приближается тайфун, но не ожидал, что окажусь в трудном положении и мне придётся отменить все свои планы».
Метеорологи говорят, что этот тайфун стал самым сильным на Тайване за последние восемь лет.
А это Манила – столица Филиппин. Здесь люди только начинают приходить в себя после стихийного бедствия. Тайфун «Гаэми» принёс в столичный регион и северные провинции проливные дожди и сильные наводнения.
Этот двухэтажный дом в Маниле был полностью затоплен. Его жители потеряли почти всё имущество. Говорят, что теперь им придётся начинать с нуля.
[Роксана Саниэль, жительница Манилы]:
«Дома ничего нет, все предметы первой необходимости исчезли или уничтожены».
На Филиппинах в результате стихийного бедствия погибли 12 человек, более 600 000 были вынуждены покинуть дома. В столичном регионе, где проживает 13 миллионов человек, объявлено чрезвычайное положение. Школы и госучреждения временно закрыли, а также отменили некоторые авиарейсы. В Маниле сотни домов остались без электричества.
На Филиппины ежегодно обрушивается около 20 тропических штормов, вызывающих наводнения и смертоносные оползни.
Короткая ссылка на эту страницу: