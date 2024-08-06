Золотые медалисты Олимпиады в Рио оказались среди тех, кто разбил дикий палаточный лагерь на окраине Парижа...

Как любители Олимпиады экономят на проживании в Булонском лесу

Золотые медалисты Олимпиады в Рио оказались среди тех, кто разбил дикий палаточный лагерь на окраине Парижа. Говорят, что приехали посмотреть Игры, но хотели сэкономить.

Бывшая немецкая футболистка Жозефина Хеннинг, которая выиграла золото в 2016 году, приехала с тремя своими друзьями.

Они нашли место в Булонском лесу на западе Парижа с помощью приложения для парковки кемперов. Пока за проживание не заплатили ни цента.

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[Жозефина Хеннинг, любительница Игр]:

«Есть один способ – это автодом. В отель нас затащить не получится».

Её друзья – олимпийская чемпионка 2016 года Табеа Кемме, бывший дзюдоист Макс Стиллер и футболистка Жозефина Шланке. Вместе они посещают спортивные мероприятия, а также ходят в места, где транслируют матчи и состязания.

Они также обмениваются советами с другими кемперами. Например, как получить бесплатные круассаны.

[Макс Стиллер, любитель Игр]:«Мне нравится чувство свободы, а ещё экономишь деньги».

Средняя стоимость проживания в парижских отелях во время Олимпиады составляет 218 евро за ночь. При этом в первые выходные августа отели были заполнены на 90 процентов.

А жители кемпинга в целом заплатили за поездку по 1500 евро. Большая часть этой суммы ушла на билеты.

Но кемпинг в Булонском лесу всё же не очень безопасный. Так, машины друзей недавно обворовали.

А это француз Патрик Майяр. Он приехал на Игры, чтобы работать водителем на Олимпиаде в качестве волонтёра. Так как ему не платят, он тоже пытается сэкономить.

[Патрик Майяр, волонтёр]:«Я изучил цены в отелях, цены на комнаты и квартиры на Airbnb, всевозможные варианты размещения. Но когда собираешься жить там 30 дней, то понимаешь, что всё это не вариант».

Патрик выполняет свою волонтёрскую миссию уже 15 дней.

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