Пакистанских студентов эвакуируют после насилия в Кыргызстане

Пакистан эвакуирует сотни своих студентов из Кыргызстана. Специальными коммерческими рейсами их вывозят обратно домой. Причиной стала..

Пакистан эвакуирует сотни своих студентов из Кыргызстана. Специальными коммерческими рейсами их вывозят обратно домой. Причиной стала вспышка насилия.

В выходные студентов доставили в аэропорт Лахора. В субботу прибыло 130 человек, в воскресенье – 540.

Как заявила кыргызская полиция, в столице страны мобилизовали силы для подавления насилия. В ходе него сотни кыргызских мужчин напали на здания, в которых проживают иностранные студенты, в том числе пакистанцы.

Министерство здравоохранения Кыргызстана подтвердило, что не менее пяти пакистанцев получили травмы в результате насилия. Четверых уже выписали, а один по-прежнему находится на лечении.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По словам полиции, нападение на общежития было спровоцировано тем, что иностранцы, чью национальность пока не называют, избивали местных жителей в городе.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф опубликовал пост, в котором отметил, что связался с посольством своей страны в Кыргызстане и пристально следит за ситуацией. Он также поручил послу оказать студентам всю необходимую помощь.

Короткая ссылка на эту страницу: