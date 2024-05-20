Пакистанских студентов эвакуируют после насилия в Кыргызстане

Пакистан эвакуирует сотни своих студентов из Кыргызстана. Специальными коммерческими рейсами их вывозят обратно домой. Причиной стала..
Дата загрузки: 2024-05-21
В выходные студентов доставили в аэропорт Лахора. В субботу прибыло 130 человек, в воскресенье – 540.
Как заявила кыргызская полиция, в столице страны мобилизовали силы для подавления насилия. В ходе него сотни кыргызских мужчин напали на здания, в которых проживают иностранные студенты, в том числе пакистанцы.
Министерство здравоохранения Кыргызстана подтвердило, что не менее пяти пакистанцев получили травмы в результате насилия. Четверых уже выписали, а один по-прежнему находится на лечении.
По словам полиции, нападение на общежития было спровоцировано тем, что иностранцы, чью национальность пока не называют, избивали местных жителей в городе.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф опубликовал пост, в котором отметил, что связался с посольством своей страны в Кыргызстане и пристально следит за ситуацией. Он также поручил послу оказать студентам всю необходимую помощь.
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