Шары с мусором из КНДР вызвали пожары и нарушили работу аэропорта в Южной Корее

Шары с мусором, прилетающие из КНДР в Южную Корею, взрываются и могут вызвать пожар. Об этом..
Дата загрузки: 2024-07-26
В тот раз горящие обломки удалось вовремя потушить на крыше здания.
[Ли Сон Чон, представитель комитета начальников штабов]:
«К шарам с мусором прикреплён таймер, который через определённый период времени взрывает воздушные шары, разбрасывая мусор. Недавно это также стало причиной пожара».
Ранее сообщалось, что в шарах могут быть опасные вещества. Однако эта информация пока не подтвердилась.
[Ли Сон Чон, представитель комитета начальников штабов]:
«До сих пор в шарах не находили никаких опасных веществ. Вчера обнаружили некоторые бумажные и пластиковые отходы, и мы говорили об опасности сбивания шаров с воздуха».
Тем временем в среду вечером в сеульском аэропорту Кимпхо приостановили полёты из-за подозрения, что поблизости находится северокорейский воздушный шар.
Южнокорейские военные говорят, что Северная Корея за последние дни отправила в воздушное пространство соседа около 500 воздушных шаров с мусором.
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