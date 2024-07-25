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Шары с мусором из КНДР вызвали пожары и нарушили работу аэропорта в Южной Корее

Шары с мусором из КНДР вызвали пожары и нарушили работу аэропорта в Южной Корее

Шары с мусором, прилетающие из КНДР в Южную Корею, взрываются и могут вызвать пожар. Об этом..

Дата загрузки: 2024-07-26

Шары с мусором из КНДР вызвали пожары и нарушили работу аэропорта в Южной Корее
Шары с мусором, прилетающие из КНДР в Южную Корею, взрываются и могут вызвать пожар. Об этом южнокорейские военные заявили на следующий день после того, как один из таких шаров, как сообщается, вызвал пожар в жилом доме.

В тот раз горящие обломки удалось вовремя потушить на крыше здания.

[Ли Сон Чон, представитель комитета начальников штабов]:
«К шарам с мусором прикреплён таймер, который через определённый период времени взрывает воздушные шары, разбрасывая мусор. Недавно это также стало причиной пожара».

Ранее сообщалось, что в шарах могут быть опасные вещества. Однако эта информация пока не подтвердилась.

[Ли Сон Чон, представитель комитета начальников штабов]:

«До сих пор в шарах не находили никаких опасных веществ. Вчера обнаружили некоторые бумажные и пластиковые отходы, и мы говорили об опасности сбивания шаров с воздуха».

Тем временем в среду вечером в сеульском аэропорту Кимпхо приостановили полёты из-за подозрения, что поблизости находится северокорейский воздушный шар.

Южнокорейские военные говорят, что Северная Корея за последние дни отправила в воздушное пространство соседа около 500 воздушных шаров с мусором.
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