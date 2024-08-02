Вертикальные луга помогут сохранить биоразнообразие в Великобритании

Это обычный рекламный щит. Но внизу вместо пустого пространства настоящая клумба – только расположение несколько непривычное...

Это обычный рекламный щит. Но внизу вместо пустого пространства настоящая клумба – только расположение несколько непривычное. Это часть нового проекта «Вертикальные луга», который запустил британский дизайнер Алистер Лоу.

Цель инициативы – сохранить биоразнообразие растений в Великобритании и украсить города.

На этой стене высажено 25 видов полевых трав и цветов. Их тщательно отобрали специалисты природоохранных организаций.

Такие клумбы – маленький островок для насекомых.

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[Алистер Лоу, основатель проекта «Вертикальные луга»]:

«Недавно меня очень взволновало одно событие. У нас на стене сидел большехоботник звездчатый. Это бабочка, похожая на колибри. В этом сезоне мы впервые её увидели. Она откладывает яйца на подмаренник обыкновенный. Он растёт на наших клумбах. Это местный вид».

В Великобритании за последние 100 лет исчезло более 97% лугов, а они необходимы насекомым. Например, летом на 40 сотках может расти до трёх миллионов цветков. Их нектара хватит для 96 000 пчёл.

Если в городе разместить вертикальный луг площадью девять квадратных метров, этого хватит, чтобы каждый день снабжать нектаром 200 медоносных насекомых.

Кроме того, зелёные стены улавливают углерод, снижают температуру в жаркую погоду, поглощают дождевую воду и обеспечивают дополнительную звукоизоляцию. А ещё они приближают городских жителей к природе.

Пока основатель проекта планирует создать 30 живых стен в разных городах Великобритании, включая Лондон.

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