Южная Корея и Япония призвали КНДР не запускать спутник-шпион

Военные Южной Кореи заявляют, что полностью готовы к возможным «провокациям» со стороны КНДР. Ранее Пхеньян объявил,..

Военные Южной Кореи заявляют, что полностью готовы к возможным «провокациям» со стороны КНДР. Ранее Пхеньян объявил, что запустит военный разведывательный спутник. Согласно его заявлению, ракета стартует в период с 27 мая по 4 июня. Она доставит спутник в район над Жёлтым морем к востоку от острова Лусон. [Ли Сон Чжун, южнокорейский полковник]:«Это провокационный шаг, нарушающий резолюции Совета Безопасности ООН. Наши военные будут принимать меры».

Уведомление появилось в преддверии трёхсторонней встречи на высшем уровне между Японией, Южной Кореей и Китаем.

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Тем временем Токио требует через дипломатические каналы в Пекине, чтобы Северная Корея отменила запланированный запуск спутника.

[Ёсимаса Хаяси, главный секретарь кабинета министров Японии]:«Северная Корея хочет запустить спутник. Однако запуск с использованием технологии баллистических ракет нарушает резолюцию ООН, которая запрещает подобные запуски».

Северная Корея запустила свой первый военный спутник-шпион в ноябре, выведя его на орбиту после двух предыдущих неудачных попыток в том же году. В 2024-м она обещает запустить ещё три спутника. Кроме того, она заявила, что ноябрьский спутник сделал снимки Белого дома США, Пентагона и военных объектов Южной Кореи, но не опубликовала никаких фотографий.

Ранее Россия объявила, что поможет Пхеньяну в создании спутников.

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