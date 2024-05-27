Южная Корея и Япония призвали КНДР не запускать спутник-шпион

Военные Южной Кореи заявляют, что полностью готовы к возможным «провокациям» со стороны КНДР. Ранее Пхеньян объявил,..
Дата загрузки: 2024-05-28
«Это провокационный шаг, нарушающий резолюции Совета Безопасности ООН. Наши военные будут принимать меры».
Уведомление появилось в преддверии трёхсторонней встречи на высшем уровне между Японией, Южной Кореей и Китаем.
Тем временем Токио требует через дипломатические каналы в Пекине, чтобы Северная Корея отменила запланированный запуск спутника.[Ёсимаса Хаяси, главный секретарь кабинета министров Японии]:
«Северная Корея хочет запустить спутник. Однако запуск с использованием технологии баллистических ракет нарушает резолюцию ООН, которая запрещает подобные запуски».
Северная Корея запустила свой первый военный спутник-шпион в ноябре, выведя его на орбиту после двух предыдущих неудачных попыток в том же году. В 2024-м она обещает запустить ещё три спутника. Кроме того, она заявила, что ноябрьский спутник сделал снимки Белого дома США, Пентагона и военных объектов Южной Кореи, но не опубликовала никаких фотографий.
Ранее Россия объявила, что поможет Пхеньяну в создании спутников.
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