На горе Фудзи в Японии альпинистов ждут новые правила

Восхождение на знаменитую гору Фудзи в Японии теперь придётся совершать по новым правилам. Пока они касаются..

Восхождение на знаменитую гору Фудзи в Японии теперь придётся совершать по новым правилам. Пока они касаются только популярного маршрута Ёсида. Он находится со стороны префектуры Яманаси.

Проход к маршруту перекрыт воротами. Чтобы пройти, нужен билет. Он стоит примерно 13 долларов. Ещё шесть долларов можно пожертвовать на охрану природы, но это не обязательно. Альпинисты должны быть в подходящей для восхождения одежде и обуви.

С четырёх часов дня и до трёх ночи ворота закрыты. Так власти хотят предотвратить так называемые быстрые восхождения, поскольку это риск для здоровья. Теперь туристам придётся ночевать в горных избушках. За день на маршрут пропускают не более 4000 альпинистов.

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Все эти меры ввели из-за того, что на гору поднимается слишком много людей. Туристы мусорят, хотя это запрещено. К тому же происходят несчастные случаи с теми, кто совершает восхождение и спуск без отдыха.

Туристы по-разному встречают перемены.

[Сью Пенджилли, туристка из Австралии]:

«Я ещё в Австралии читала про эти проблемы и неудобства для местных жителей и узнала про ограничения. Я всё понимаю и считаю, что приезжие должны уважать местных жителей». [Ван Ву, турист из Австралии]:

«Как ограничить (число туристов)? Это очень сложно. Я как турист знаю, что у каждого путешественника много целей, но первым делом люди хотят приехать сюда, на гору Фудзи».

Между тем местные работники туриндустрии отмечают, что многим путешественникам пока сложно разобраться в новых правилах.

[Юки Идэ, управляющий магазином]:

«Нам очень часто звонят. Думаю, процесс достаточно сложный. И даже если мы ответим на все вопросы по телефону, вряд ли всё проясним. Не думаю, что люди смогут понять всё. Надеюсь, правительство префектуры сделает всё возможное, чтобы упростить этот процесс, и будет широко информировать людей».

Сезон восхождение на Фудзи длится с 1 июля по 27 августа. В остальное время вершина горы покрыта снегом. Каждый год сюда приезжают 200 000 туристов.

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