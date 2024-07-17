Европа страдает от изнуряющей жары

Города Центральной, Восточной и Южной Европы изнывают от жары. Так, температура в Варшаве достигла 32,3 градуса..

Города Центральной, Восточной и Южной Европы изнывают от жары. Так, температура в Варшаве достигла 32,3 градуса по Цельсию. Больше всего страдают пожилые. [пенсионерка из Быдгоща, Польша]:«Не выходить из дома, пить много воды».

82-летняя пенсионерка Тереза выходит из дома только с зонтиком, а за продуктами просить сходить дочь.

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[пенсионерка из Варшавы, Польша]:«У меня есть зонтик. Также есть шляпа. Но это не спасёт от жары. Думаю, самое лучшее – сидеть дома. Что ещё можно сделать? Ну или поехать на море. У нас море холодное, там можно выжить». [пенсионерка из Варшавы, Польша]:«Я выхожу, только если очень нужно. В остальное время сижу дома. У меня прохладно, так что нормально».

На поле болгарского перца в Косово рабочие накрывают головы полотенцами и пьют много воды.

[косовский работник]:«Мы работаем здесь почти каждый день. Очень жарко. Мы не едим, но пьём много воды. Из-за жары аппетита нет, но приходится работать».

В столице Приштине во вторник воздуха прогрелся до 36 градусов.

[житель Косово]:«Мы либо сидим дома возле кондиционера, либо приходим сюда. Проблема в том, что даже здесь вода начала нагреваться, и теперь она не очень охлаждает».

В румынском Бухаресте ожидают повышения температуры до 42 градусов. На большей части территории страны планируют объявить красные предупреждения об опасности жары.

Тем временем, в Греции власти ввели ограничения на работу на открытом воздухе с 12 до 17 часов дня, если температура воздуха будет превышать 40 градусов по Цельсию.

Пожарная служба также предупредила о высоком риске возникновения лесных пожаров.

В июне Греция пережила первую изнуряющую волну тепла. Тогда временно закрыли школы и древние памятники, поскольку температура воздуха превышала 43 градуса.

В прошлом году высокие температуры в Греции стали причиной смертоносных лесных пожаров. Кроме того, прошедшая зима была самой тёплой за всю историю наблюдений.

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