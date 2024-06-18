Ещё один турист умер в Греции из-за аномальной жары

В Греции из-за жары снова умер турист. 55-летнего американца нашли мёртвым на острове Матраки. Это уже..

В Греции из-за жары снова умер турист. 55-летнего американца нашли мёртвым на острове Матраки. Это уже пятая смерть туриста в Греции за последние две недели.

Ранее на острове Сими во время прогулки на жаре скончался британский телеведущий Майкл Мосли. Вскоре после этого на Самосе нашли мёртвым пожилого туриста из Нидерландов. Ещё двое иностранных отдыхающих умерли на Крите.

Греция переживает необычно жаркий июнь. Сейчас температура превышает 33 градуса. До этого поднималась выше 40. При этом туристов уже много. И часто они ищут уединённые пляжи, до которых надо добираться по горным тропам. Так происходит и на острове Корфу в Ионическом море.

[турист из Франции]:

«При таком солнце, как сегодня, жара очень сильная. Я узнал, что один человек умер из-за этой жары. Это печально. Люди не должны умирать в отпуске». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Гулять на солнце очень рискованно. Нужно наносить солнцезащитный крем и пить много воды».

Между тем представители Греческого Красного Креста считают, что многие туристы не осознают опасности, которую несёт жара. Люди не носят головных уборов, надевают тёмную одежду и не берут с собой воду.

[Иоанна Фотопулу, координатор Греческого Красного Креста]:

«Они все увлечены, полны энтузиазма и очень уверены в своём физическом состоянии. Они полагают, что если находятся в хорошей физической форме, не принимают лекарств и ничем не болеют, то могут пройти любые испытания».

Возможно, список умерших от жары туристов пополнится. Сейчас спасатели ищут двух пожилых француженок на острове Сикинос и пожилого американца на острове Аморгос. Все они пропали без вести.

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