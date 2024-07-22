Водитель – доставщик еды сполна ощутил волну жары в Греции

Греческий курьер Яннис пытается пережить ещё один день изнуряющей жары в Афинах. Он говорит, что условия..

Греческий курьер Яннис пытается пережить ещё один день изнуряющей жары в Афинах. Он говорит, что условия работы просто невыносимы. [Яннис Асимакопулос, доставщик еды]:«Температура действительно очень высокая, просто кожа горит, потеешь, болят глаза, очень устаёшь».

В конце прошлой недели температура в Афинах превысила 43 градуса по Цельсию. Власти приняли меры: закрыли достопримечательности в жаркие часы, а также издали рекомендацию ограничить смены уличных рабочих.

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[Яннис Асимакопулос, доставщик еды]:«Ездить очень тяжело. Приходится надевать шлем, а его стекло запотевает от влаги. Приходится всё время останавливаться, шины быстро плавятся, дорога скользкая».

Археологические объекты в Афинах теперь закрыты на пять часов в пиковую жару с 12:00 до 17:00. Впрочем, некоторых курьеров эти правила не затронули. Они продолжают развозить еду.

[Яннис Асимакопулос, доставщик еды]:«Я работаю курьером 17 лет. Каждый год вижу огромную разницу в температуре, вижу, что она всё выше и держится дольше. Раньше это было два или три дня, теперь две недели или 20 дней».

Представители пожарной службы Греции сообщили, что в стране из-за жары вспыхнуло уже 42 лесных пожара.

[Яннис Асимакопулос, доставщик еды]:«Когда я заканчиваю смену и возвращаюсь домой, я чувствую, что измотан и устал. Я потный, тело болит. Первое, что мне хочется сделать, – это принять душ и просто лечь. Есть не хочется. Так устаёшь, что ничего не хочется».

В июне в стране также наблюдались необычно высокие температуры. Тогда это привело к кратковременному закрытию школ и археологических объектов.

Греция пережила самую тёплую зиму за всю историю наблюдений с небольшим количеством осадков. При этом прошлым летом здесь наблюдались непрерывные лесные пожары, длительные волны тепла и интенсивные наводнения.

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