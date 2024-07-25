97-летнему японцу медики помогают пережить аномальную жару

Жителю Токио Сигэдзо Синохаре уже 97 лет. Для него жара может стать губительной. Поэтому к долгожителю..
Дата загрузки: 2024-07-26
Такие визиты особенно важны сейчас, когда в японской столице установились экстремально высокие температуры.
[Хироко Кондо, медсестра]:
«В последние дни в Японии по-настоящему жарко. Сейчас здесь самая высокая температура – 36 градусов Цельсия. В Нагое обещают 38. Это выше температуры тела человека».
За долгожителем ухаживает его 65-летний сын. Он говорит, что в прошлом году из-за жары отец попал в больницу. У него было обезвоживание.
[Такеси Синохара, сын долгожителя]:
«Меня потрясло то, что это произошло всего за полдня».
Специалисты говорят, что многие пожилые не понимают, как опасна для них жара.
[Наоюки Нисимура, директор мед. компании]:
«С возрастом некоторые перестают ощущать (высокую) температуру. Становится больше пожилых людей, которые не чувствуют жажды и не пьют воду, когда это необходимо организму».
Помня о прошлогоднем происшествии, сын постоянно наблюдает за отцом и выполняет советы медиков.
А жара в Японии пока не отступает. В большинстве префектур действует предупреждение об аномально высоких температурах. 22 июля в больницы Токио поступило 80 пациентов с тепловым ударом. В последние дни в стране из-за жары умерли несколько человек. Власти призывают людей избегать физической активности в такую погоду.
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