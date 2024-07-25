97-летнему японцу медики помогают пережить аномальную жару

Жителю Токио Сигэдзо Синохаре уже 97 лет. Для него жара может стать губительной. Поэтому к долгожителю..

Жителю Токио Сигэдзо Синохаре уже 97 лет. Для него жара может стать губительной. Поэтому к долгожителю регулярно приходит медсестра. Она проверяет температуру в комнате и даёт советы, которые помогут сберечь здоровье.

Такие визиты особенно важны сейчас, когда в японской столице установились экстремально высокие температуры.

[Хироко Кондо, медсестра]:

«В последние дни в Японии по-настоящему жарко. Сейчас здесь самая высокая температура – 36 градусов Цельсия. В Нагое обещают 38. Это выше температуры тела человека».

За долгожителем ухаживает его 65-летний сын. Он говорит, что в прошлом году из-за жары отец попал в больницу. У него было обезвоживание.

[Такеси Синохара, сын долгожителя]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Меня потрясло то, что это произошло всего за полдня».

Специалисты говорят, что многие пожилые не понимают, как опасна для них жара.

[Наоюки Нисимура, директор мед. компании]:

«С возрастом некоторые перестают ощущать (высокую) температуру. Становится больше пожилых людей, которые не чувствуют жажды и не пьют воду, когда это необходимо организму».

Помня о прошлогоднем происшествии, сын постоянно наблюдает за отцом и выполняет советы медиков.

А жара в Японии пока не отступает. В большинстве префектур действует предупреждение об аномально высоких температурах. 22 июля в больницы Токио поступило 80 пациентов с тепловым ударом. В последние дни в стране из-за жары умерли несколько человек. Власти призывают людей избегать физической активности в такую погоду.

Короткая ссылка на эту страницу: