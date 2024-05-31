9-летнюю девочку ранили во время стрельбы в Лондоне

Девятилетняя девочка получила огнестрельное ранение и теперь борется за жизнь в больнице в Лондоне. Ребёнок пострадал..
Дата загрузки: 2024-05-31
Вооружённое нападение произошло в 21:20 по местному времени. Неизвестный мужчина на мотоцикле подъехал к ресторану и начал стрелять в троих посетителей, которые сидели за столиком снаружи.
Одна пуля попала в девочку, которая обедала с родителями внутри ресторана. Следователи считают, что семья девочки и раненые мужчины не были знакомы.
Полиция нашла мотоцикл примерно в 200 метрах от места происшествия. Он оказался краденным. Правоохранители пока никого не задержали. Никаких версий о мотивах преступления не обнародовали.
Следователи изучили видеозаписи камер наблюдения и подсчитали, что злоумышленник сделал пять выстрелов.
Сейчас полиция патрулирует район. Местные жители говорят, что в Хакни нередко вспыхивает насилие.
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