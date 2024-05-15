Китайские электромобили Leapmotor будут продавать в Европе

Китайские электромобили Leapmotor скоро начнут продавать в Европе. Компания из Ханчжоу создала совместное предприятие с нидерландской..
Дата загрузки: 2024-05-16
Stellantis объявила о стратегическом партнёрстве с Leapmotor в октябре прошлого года. Она вложила 1,5 миллиарда евро в покупку 21% акций китайской компании. Сейчас европейской корпорации принадлежит 51% акций, а Leapmotor – 49%.
Глава Leapmotor говорит, что альянс со Stellantis поможет его компании получить доступ к обширной зарубежной сети распространения и сбыта товаров, а также к европейским заводам.[Чжу Цзянмин, директор компании Leapmotor]:
«Политическая и региональная неопределённость в будущем, вероятно, сделает неизбежным глобальное производство электромобилей китайских брендов».
Эти слова прозвучали после того, как администрация Байдена объявила о повышении пошлин на электромобили, литиевые аккумуляторы, солнечные батареи, алюминий и некоторые другие товары из Китая. И США, и Европа обвиняют Китай в перепроизводстве электрокаров и искусственном занижении их цен при продаже на зарубежных рынках.[Чжоу Лицзюнь, аналитик Исследовательский институт Ичэ]:
«В Китае хорошо развито производство автомобилей, особенно на электродвигателях. Многие автомобильные компании хотят не только захватить китайский рынок, но и конкурировать на мировом рынке, особенно на европейском».
По мнению китайских аналитиков, в ближайшие 20-30 лет крупные компании из КНР, такие как как Geely, BYD и Chery, попытаются создать альянс с европейскими производителями, чтобы занять рынок Европы.
Между тем Stellantis и Leapmotor не сообщают, где будут строить электромобили. Известно лишь, что в продаже появятся хетчбэк T03 и кроссовер C10. Уже в сентябре их увидят покупатели в девяти странах: Бельгии, Франции, Италии, Германии, Греции, Нидерландах, Румынии, Испании и Португалии. В течение следующих трёх лет на европейский рынок выйдут три новые модели.
T03 и C10 также будут продавать в Южной Америке, Африке, Индии Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.
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