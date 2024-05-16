Как здороваются слоны

Люди могут приветствовать друг друга по-разному. Можно сказать «привет», пожать руку, обнять, поцеловать в щёку или..

Люди могут приветствовать друг друга по-разному. Можно сказать «привет», пожать руку, обнять, поцеловать в щёку или сделать жест рукой или головой.

У слонов приветствия оказались столь же разнообразными. В результате наблюдений за африканскими слонами в Зимбабве пришли к выводу, что эти животные используют жесты и звуки, чтобы друг с другом поздороваться. При этом они различаются в зависимости от пола и других факторов.

[Веста Элеутери, когнитивный и поведенческий биолог]:

«Слоны используют много разных движений. Они хлопают ушами, раздвигают уши, тянутся хоботом. Мы хотели знать, какие из них были направленными, используют ли они больше жестов, если другое животное на них смотрит, и какие жесты и звуки они воспроизводят, когда на них не смотрят».

Слоны – крупнейшие наземные животные Земли. Они очень умны, обладают хорошей памятью, навыками решения проблем и сложной коммуникацией.

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Самки слонов из разных семейных групп могут иметь сильные социальные связи друг с другом. Предыдущие исследования в дикой природе показали, что они участвуют в тщательно продуманных церемониях приветствия, чтобы укреплять свои социальные связи.

У слонов-самцов более слабые социальные связи, и их приветствия могут в большей степени помогать снизить риск враждебного взаимодействия. Они здороваются в основном, нюхая друг друга, протягивая хоботы.

В исследовании подробно описано около 20 типов жестов слонов во время приветствий, которые они сочетают со звуками. Также важную роль играет запах.

[Веста Элеутери, когнитивный и поведенческий биолог]:

«Мы обнаружили, что они направляют свои приветствия на других слонов, используя визуальные жесты, если они смотрят на них, и звуковые и тактильные жесты, если они этого не делают».

При этом приветствия самок в заповеднике очень напоминало поведение диких слоних. А у самцов наблюдались некоторые отличия от их диких собратьев, поскольку в природе они как правило ведут одиночный образ жизни.

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