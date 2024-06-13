ЕС вводит пошлины на электромобили из Китая

Еврокомиссия введёт пошлины на импортируемые китайские электромобили. Размер сборов превысит 38%. Тарифы вступят в силу в..

Еврокомиссия введёт пошлины на импортируемые китайские электромобили. Размер сборов превысит 38%. Тарифы вступят в силу в июле, что, вероятно, повлечёт за собой ответные меры.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас сказал на пресс-конференции, что автомобили китайского производства получают несправедливую выгоду, поскольку власти Китая выделяют на них субсидии. В итоге китайские производители могут устанавливать недопустимо низкие цены. Это может разрушить европейскую автомобильную промышленность.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Маргаритис Схинас, вице-председатель Еврокомиссии]:«Еврокомиссия обратилась к китайским властям, чтобы обсудить свои выводы и изучить возможные пути решения выявленных проблем. Комиссия также раскрыла своё предварительное решение: на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая наложат компенсационные пошлины».

Министерство торговли Китая заявило, что будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры для защиты законных прав китайских компаний.

Эксперты считают, что в ответ Пекин намерен нацелиться на авиационное и сельскохозяйственное пространство Евросоюза. Он уже начал расследование в отношении французского бренди, а также, возможно, начнёт подобное расследование в отношении свинины из ЕС.

Напомним, в середине мая Вашингтон также решил повысить пошлины на определённые китайские товары. При этом основная нагрузка придётся на электромобили. Тарифы на них вырастут с 27,5 до 102,5 процентов.

Повышение также затронет другие отрасли и товары, включая аккумуляторы, солнечные батареи, сталь и алюминий.

В заявлении Белого дома говорилось, что цель введения пошлин – побудить Китай отказаться от нечестных торговых практик.

Короткая ссылка на эту страницу: