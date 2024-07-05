В ЕС вступают в силу пошлины на электромобили из Китая

В пятницу в ЕС вступают в силу пошлины на импорт китайских электромобилей. Они составят от 17..
Дата загрузки: 2024-07-05
Впрочем, пока они не окончательные. Брюссель выделил четыре месяца на антисубсидиарное расследование, а также переговоры с китайской стороной.
На автомобили компании BYD налагают пошлину в размере 17,4%, на Geely – 19,9% и на SAIC – 37,6%. Это помимо стандартной пошлины ЕС в размере 10% на импорт авто.
Тарифы ЕС ввёл из-за наплыва дешёвых электромобилей из КНР. Как говорят европейские и американские чиновники, Китай устанавливает неоправданно низкую цену на свою продукцию за счёт масштабных государственных субсидий. Это ставит под угрозу европейскую автомобильную промышленность.[Эрик Мамер, пресс-секретарь Еврокомиссии]:
«ЕС хочет найти решение проблемы, а не вводить тарифы. Введение пошлин – не цель как таковая. Это средство исправления дисбаланса, несправедливой конкурентной ситуации, когда производителям автомобилей в ЕС наносится ущерб».
По результатам четырёх месяцев расследования Еврокомиссия представит окончательный план пошлин, который введут на пять лет. За него будут голосовать страны-члены.
Министерство торговли Китая заявило, что обе стороны уже провели несколько раундов переговоров по тарифам по этому вопросу.
По оценкам Еврокомиссии, в этом году доля китайских брендов на рынке ЕС выросла до 8%. В 2019 году она составляла менее 1%. Ожидается, что в 2025 этот показатель может достичь 20%.
При этом цены на китайские электрокары обычно на 20% ниже, чем у моделей, произведённых в ЕС.
Отметим, что Вашингтон с августа тоже вводит пошлины на китайские электрические авто. Однако ставка будет намного выше и составит 100%.
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