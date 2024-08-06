Чемпионом Европы по сборке кубика Рубика стал 19-летний поляк

19-летний поляк Тимон Коласински стал чемпионом Европы по сборке кубика Рубика. Он победил в категориях 3х3,..
Дата загрузки: 2024-08-06
19-летний поляк Тимон Коласински стал чемпионом Европы по сборке кубика Рубика. Он победил в категориях 3х3, 4х4, 5х5 и 6х6. Мероприятие проходило в испанской Памплоне.
По словам победителя, его вид спорта становится всё популярнее. И хотя скейтбординг, брейк-данс и сёрфинг подразумевают намного больше физической подготовки, для сборки кубика Рубика тоже нужно быть в форме.
[Тимон Коласинский, победитель конкурса из Польши]:
«Нужно довольно хорошее физическое состояние рук, нужно развивать мышцы, много тренироваться. Одна сборка не особенно интенсивна, но как только ты попадаешь на соревнование и собираешь около восьми часов в день, то тратишь много времени».
Примечательно, что в категории 2х2 победу одержал тоже поляк – 8-летний Теодор Зайдар.
Тимон Коласинский говорит, что на смену более старшим участникам всё чаще приходят дети.
[Тимон Коласинский, победитель конкурса из Польши]:
«Сейчас, поскольку все старые куберы постепенно ушли из-за того, что просто пошли на работу, лучшими куберами стали, например, 10-летние дети из Китая».
Чемпионат в Памплоне в целом собрал 1200 участников.
[Григор Шахвердян, участник из Армении]:
«Это большая сумка, потому что у меня там много всего. Внутри разные кубики: 5×5, 4х4, 3х3, 2х2. Их много. Есть головоломка под названием Мегаминкс. У неё 12 пятиугольных сторон. Это очень похоже на классическую 3×3, но она немного сложнее».
Во время соревнований побили один мировой рекорд, четыре европейских и два африканских.
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