В индийском храме людей встречает слон-робот

Этот огромный слон встречает посетителей храма в Тривандраме в штате Керала. В Индии серых гигантов повсюду..

Этот огромный слон встречает посетителей храма в Тривандраме в штате Керала. В Индии серых гигантов повсюду используют для религиозных церемоний, но здесь не всё так, как кажется на первый взгляд. Этот слон механический.

Роботизированного слона зовут Баладхасан. Его рост – три метра. Вес – 800 килограммов. Он может двигать ушами и хоботом. Баладхасан уже стал любимцем детей.

Законы штата обязывают гуманно относиться к слонам. После пятичасового праздничного шествия они должны отдыхать не менее 12 часов. Однако животные часто страдают от плохих условий жизни и сурового обращения на тренировках.

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Иногда во время многолюдных и длительных праздников психика слонов не выдерживает, и они впадают в буйство. В итоге страдают люди. Так, за последние 15 лет на слоновьем празднике «Триссур Пурам» погибли более 520 человек.

Храм в Тривандраме отказался от использования животных на религиозных церемониях. Он не держит и не нанимает слонов. В благодарность за это американская зоозащитная организация подарила храму механического слона. Это уже третье роботизированное животное при храмах в Керале.

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