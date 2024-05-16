На премьера Словакии Роберта Фицо совершили покушение

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение. Нападавший выстрелил в политика пять раз. Его госпитализировали в..

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение. Нападавший выстрелил в политика пять раз. Его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Известно, что у него было кровоизлияние в брюшной полости.

За премьером прислали вертолёт, на котором доставили в больницу в Банска-Бистрице. Там ему сделали операцию. Она длилась несколько часов. После этого состояние Фицо стабилизировалось. Его ввели в искусственную кому на сутки.

Нападение произошло в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства. После встречи премьер подошёл к своим сторонникам поздороваться. В это время один мужчина начал в него стрелять.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Нападавшего задержали на месте происшествия. Им оказался 71-летний писатель и политический активист Юрай Цинтула из Левице. Глава МВД Словакии заявил, что покушение на премьера было политически мотивированным. Сын задержанного рассказал журналистам, что отец владел зарегистрированным оружием.

Роберт Фицо – основатель и глава левоцентристской партии «Курс – социальная демократия». В октябре прошлого года он занял пост премьер-министра в третий раз. До этого возглавлял правительство с 2006 по 2010 год и с 2012 по 2018 год.

Покушение на премьера Словакии произошло за три недели до выборов в Европейский парламент. Нападение на Фицо осудили многие мировые политики.

Короткая ссылка на эту страницу: