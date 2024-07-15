Покушение на Дональда Трампа: что уже известно ФБР

ФБР расследует прошлое человека, который совершил покушение на Дональда Трампа, выступавшего перед сторонниками на ралли в..
Дата загрузки: 2024-07-16
Пока неясно, как стрелку удалось подобраться настолько близко, чтобы выстрелить в Трампа с соседней крыши из полуавтоматической винтовки типа AR-15. В ФБР утверждают, что он действовал в одиночку.
В воскресенье в Бетел-Парке в Пенсильвании можно было увидеть много полиции. Это родной город Крукса, примерно в часе езды от места покушения на Трампа.
На этих кадрах Крукс получает диплом об окончании средней школы. Бывшие одноклассники называют его «одиночкой».[Джейсон Колер, бывший одноклассник Крукса]:
«Он обедал один. Он был просто изгоем. А вы знаете, как в наши дни к таким относятся. Честно говоря, это немного грустно. Не знаю, стало ли это причиной произошедшего. Но кто знает».
Лидеры демократов и республиканцев осудили покушение. Президент Джо Байден заявил в обращении из Овального кабинета, что стране необходимо «понизить градус» напряжённости в политике.[Джо Байден, президент США]:
«В Америке нет места такому насилию и какому-либо насилию вообще. Точка. Без исключений. Мы не можем допустить, чтобы это насилие стало нормой».
В ФБР говорят, что пока не смогли выяснить мотивы стрелявшего. Они рассматривают версию потенциального акта внутреннего терроризма. А Секретная служба заявила, что уверена в своих мерах обеспечения безопасности на мероприятиях и не ожидает каких-либо изменений из-за этой стрельбы.
Между тем, Дональд Трамп в воскресенье прибыл в Милуоки. Там позже на этой неделе его Республиканская партия официально выдвинет его в кандидаты в президенты. Как заявили его однопартийцы, экс-президент чувствует себя хорошо.
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