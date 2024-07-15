Покушение на Дональда Трампа: что уже известно ФБР

ФБР расследует прошлое человека, который совершил покушение на Дональда Трампа, выступавшего перед сторонниками на ралли в..

ФБР расследует прошлое человека, который совершил покушение на Дональда Трампа, выступавшего перед сторонниками на ралли в Пенсильвании. Томасу Мэтью Круксу было 20 лет. Его застрелили спецслужбы. До этого он успел попасть Трампу в верхний кончик правого уха, насмерть застрелить 50-летнего мужчину и ранить ещё двоих посетителей митинга.

Пока неясно, как стрелку удалось подобраться настолько близко, чтобы выстрелить в Трампа с соседней крыши из полуавтоматической винтовки типа AR-15. В ФБР утверждают, что он действовал в одиночку.

В воскресенье в Бетел-Парке в Пенсильвании можно было увидеть много полиции. Это родной город Крукса, примерно в часе езды от места покушения на Трампа.

На этих кадрах Крукс получает диплом об окончании средней школы. Бывшие одноклассники называют его «одиночкой».

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[Джейсон Колер, бывший одноклассник Крукса]:«Он обедал один. Он был просто изгоем. А вы знаете, как в наши дни к таким относятся. Честно говоря, это немного грустно. Не знаю, стало ли это причиной произошедшего. Но кто знает».

Лидеры демократов и республиканцев осудили покушение. Президент Джо Байден заявил в обращении из Овального кабинета, что стране необходимо «понизить градус» напряжённости в политике.

[Джо Байден, президент США]:«В Америке нет места такому насилию и какому-либо насилию вообще. Точка. Без исключений. Мы не можем допустить, чтобы это насилие стало нормой».

В ФБР говорят, что пока не смогли выяснить мотивы стрелявшего. Они рассматривают версию потенциального акта внутреннего терроризма. А Секретная служба заявила, что уверена в своих мерах обеспечения безопасности на мероприятиях и не ожидает каких-либо изменений из-за этой стрельбы.

Между тем, Дональд Трамп в воскресенье прибыл в Милуоки. Там позже на этой неделе его Республиканская партия официально выдвинет его в кандидаты в президенты. Как заявили его однопартийцы, экс-президент чувствует себя хорошо.

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