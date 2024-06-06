Премьер-министр Словакии впервые после покушения опубликовал видеообращение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, возможно, уже через три недели вернётся к работе. Это его..

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, возможно, уже через три недели вернётся к работе. Это его первое выступление после покушения. Он выложил видеозапись в Интернете.

Фицо сказал, что прощает человека, который три недели назад пытался его убить.

[Роберт Фицо, премьер-министр Словакии]:

«У меня нет ненависти к незнакомцу, который в меня стрелял. Я не буду возбуждать против него никаких судебных исков и не потребую компенсации. Я прощаю его и позволяю ему самому разобраться в том, что он сделал».

Между тем премьер в связи с покушением раскритиковал оппозицию. Он заявил, что не верит, что в него стрелял «сумасшедший-одиночка». По мнению политика, за нападавшим стоял кто-то ещё. Фицо назвал стрелявшего «посланником зла и политической ненависти».

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Нападение на премьер-министра произошло 15 мая в городе Гандлова. Когда Фицо подошёл на улице к своим сторонникам, в него пять раз выстрелил мужчина. Его сразу задержали. Нападавшим оказался пожилой писатель и политический активист Юрай Цинтула. Представители власти заявили, что покушение совершено по политическим мотивам.

Тяжело раненого премьера доставили в больницу и сделали операцию. Она длилась пять часов. Через два дня последовала ещё одна двухчасовая операция.

[Роберт Фицо, премьер-министр Словакии]:

«Я всегда охранял свою частную жизнь, поэтому даже сейчас ограничусь несколькими словами о том, что нападение нанесло серьёзный вред моему здоровью, привело к необходимости делать операции и вызвало мучительные боли и страдания. Будет маленьким чудом, если я вернусь к работе через несколько недель».

Инцидент подтверждает глубокую поляризацию политических взглядов в центральноевропейской стране, где живёт около пяти с половиной миллионов человек. Правительство Фицо пытается изменить политику Словакии, что вызывает массовые протесты.

В частности, премьер хочет упразднить специальную прокуратуру, которая борется с коррупцией. Он также планирует реформировать общественное телевидение и радио. Оппозиционеры считают, что всё это нанесёт ущерб верховенству закона и ограничит свободу слова.

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