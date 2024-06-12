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Хантера Байдена признали виновным по «оружейному» делу

Хантера Байдена признали виновным по «оружейному» делу

Хантера Байдена – сына президента США Джо Байдена – признали виновным в незаконной покупке оружия. Как..

Дата загрузки: 2024-06-13

Хантера Байдена признали виновным по «оружейному» делу
Хантера Байдена – сына президента США Джо Байдена – признали виновным в незаконной покупке оружия. Как постановила коллегия присяжных, тот при оформлении документов на приобретение солгал, что не употреблял наркотиков.

Прокуратура предъявляла ему обвинения по трём пунктам, включая незаконное хранение оружия в период употребления запрещённых веществ.

В итоге присяжные в составе 12 человек признали его виновным по всем трём пунктам обвинения. Он стал первым в истории США сыном действующего президента, которого осудили за уголовное преступление.

Дело вёл специальный прокурор Министерства юстиции США Дэвид Вайс.

[Дэвид Вайс, прокурор]:
«Каждый должен нести ответственность за свои действия, даже этот подсудимый. Хантер Байден должен нести такую же ответственность, как и любой другой гражданин, осуждённый за подобное преступление».

Во время слушаний в Делавэре показания дали бывшая жена, бывшая девушка и невестка Хантера Байдена. Они рассказали о растущей зависимости Хантера Байдена за несколько недель до того, как он купил пистолет в октябре 2018 года.

Тем временем адвокаты Хантера Байдена стремились доказать, что он не употреблял наркотикиов, когда покупал пистолет, и не собирался обманывать.

Судья не назначил дату вынесения приговора, но добавил, что срок обычно составляет 120 дней.

Ожидается, что сына президента могут приговорить к сроку от 15 до 21 месяца. Но эксперты по правовым вопросам говорят, что обвиняемые в подобных делах часто получают более короткие сроки, которые могут не включать тюремное заключение.
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