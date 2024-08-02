В Пакистане спасают гималайских медведей, которых незаконно содержали в неволе

Эти трое молодых медведей каждый день резвятся и наслаждаются спокойной жизнью в Центре спасения дикой природы..

Эти трое молодых медведей каждый день резвятся и наслаждаются спокойной жизнью в Центре спасения дикой природы в Исламабаде – столице Пакистана. Они попали сюда, когда им было не больше трёх месяцев. Всего же здесь живут одиннадцать гималайских медведей.

Троих питомцев забрали у браконьеров. Остальных изъяли у частных владельцев. Некоторых медведей использовали для травли собаками, а некоторых – для уличных выступлений. Таким медведям вырывают клыки и прокалывают нос, чтобы вдеть кольцо.

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[Сахават Али, сотрудник Центра спасения дикой природы]:«У нас есть медведи, которых использовали для травли. У них откушены уши, а на морде глубокие шрамы. Некоторые медведи, которых мы недавно спасли, были в плачевном состоянии. У них были глубокие раны, а у одного был повреждён глаз».

Медвежья травля была популярна в Великобритании с XII по XIX век. А в Пакистане эта жестокая забава появилась в колониальный период. Особенно ею увлекались в сельских районах. В конце XIX века травлю запретили, но закон до сих пор нарушают.

Кроме того, с давних времён в Пакистане некоторые бедняки заводят медведей и ходят с ними по деревням, заставляя танцевать. Этому предшествует жестокое обучение.

[Рина Саид Хан, глава Управления дикой природы]:«Природа не наделяла медведей способностью танцевать. Браконьеры их ловят и продают цыганам. А те вырывают у медведей клыки и когти, чтобы они не могли причинить вреда во время жестокой тренировки».

В Пакистане частное владение гималайским медведем незаконно. Поэтому зверей изымают у хозяев. Но пока у правительства нет точных сведений о том, сколько медведей находится в неволе.

Спасённых зверей выпускать в дикую природу нельзя.

[Рина Саид Хан, глава Управления дикой природы]:

«Всем навыкам обучает мать. Она учит, как выживать, как добывать ягоды и другую пищу в лесу. У этих медведей таких навыков нет, их нельзя выпускать на свободу. Кроме того, они привыкли к людям. Они любят своих хозяев и поэтому не смогут жить в дикой природе. Им нужно подходящее место обитания».

В зоопарки медведей тоже отправлять не станут, поскольку условия там плохие. В центре спасения планируют создать собственный заповедник для приручённых хищников. Помогут в этом международные природоохранные организации и правительство Пакистана.

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