Изучение движений младенцев может помочь выявлять аутизм в раннем возрасте

Британские учёные из Университета Сассекса пытаются имитировать движения младенца. Эксперимент показывает, насколько они сложны. Все движения..
Дата загрузки: 2024-07-31
Учёные решили углубиться в эту тему. Они запустили проект под названием Baby Grow, в котором добровольно участвуют родители с новорождёнными.
На младенцев надевают удобные комбинезоны с датчиками, которые в течение всего дня регистрируют движения младенцев. Потом портативный компьютер отправляет данные учёным. Кроме того, раз в неделю родители должны снимать короткое видео ребёнка и тоже отправлять его исследователям. Они будут анализировать полученные сведения.[Айвор Симпсон, преподаватель Университета Сассекса]:
«Цель проекта – понять, как двигаются младенцы, увидеть закономерность движений в очень раннем возрасте. Это может стать индикатором существования таких заболеваний, как аутизм».
Полученные данные анализирует компьютер, способный к машинному обучению. За каждым ребёнком будут наблюдать первые 18 месяцев его жизни.[Джилли Форрестер, исследователь из Университета Сассекса]:
«Вместо того, чтобы делать фотографии через шесть или двенадцать месяцев после рождения, мы будем снимать ребёнка каждую неделю. Так можно увидеть изменения у детей с высоким и низким риском заболевания аутизмом».
Учёные пока не знают, какие движения младенца могут указывать на нарушения в развитии головного мозга. Они изучат связь между моторным и когнитивным развитием ребёнка. Возможно, это даст им нужные ответы.[Джилли Форрестер, исследователь из Университета Сассекса]:
«Такие исследования – это шаг вперёд. Они помогут выявлять аутизм у детей раньше, чем это делают сейчас».
Ранний диагноз позволит начать необходимое лечение до того, как у пациента проявятся сложности в социальном взаимодействии и ограниченность интересов.
В исследовании будут участвовать сто младенцев.
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