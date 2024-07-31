fb pixel
Телеканал NTD

Изучение движений младенцев может помочь выявлять аутизм в раннем возрасте

Изучение движений младенцев может помочь выявлять аутизм в раннем возрасте

Британские учёные из Университета Сассекса пытаются имитировать движения младенца. Эксперимент показывает, насколько они сложны. Все движения..

Дата загрузки: 2024-07-31

Изучение движений младенцев может помочь выявлять аутизм в раннем возрасте
Британские учёные из Университета Сассекса пытаются имитировать движения младенца. Эксперимент показывает, насколько они сложны. Все движения новорождённых не произвольные, а рефлекторные. По ним можно судить о здоровье ребёнка.

Учёные решили углубиться в эту тему. Они запустили проект под названием Baby Grow, в котором добровольно участвуют родители с новорождёнными.

На младенцев надевают удобные комбинезоны с датчиками, которые в течение всего дня регистрируют движения младенцев. Потом портативный компьютер отправляет данные учёным. Кроме того, раз в неделю родители должны снимать короткое видео ребёнка и тоже отправлять его исследователям. Они будут анализировать полученные сведения.

[Айвор Симпсон, преподаватель Университета Сассекса]:

«Цель проекта – понять, как двигаются младенцы, увидеть закономерность движений в очень раннем возрасте. Это может стать индикатором существования таких заболеваний, как аутизм».

Полученные данные анализирует компьютер, способный к машинному обучению. За каждым ребёнком будут наблюдать первые 18 месяцев его жизни.

[Джилли Форрестер, исследователь из Университета Сассекса]:
«Вместо того, чтобы делать фотографии через шесть или двенадцать месяцев после рождения, мы будем снимать ребёнка каждую неделю. Так можно увидеть изменения у детей с высоким и низким риском заболевания аутизмом».

Учёные пока не знают, какие движения младенца могут указывать на нарушения в развитии головного мозга. Они изучат связь между моторным и когнитивным развитием ребёнка. Возможно, это даст им нужные ответы.

[Джилли Форрестер, исследователь из Университета Сассекса]:
«Такие исследования – это шаг вперёд. Они помогут выявлять аутизм у детей раньше, чем это делают сейчас».

Ранний диагноз позволит начать необходимое лечение до того, как у пациента проявятся сложности в социальном взаимодействии и ограниченность интересов.

В исследовании будут участвовать сто младенцев.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...