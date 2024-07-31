Изучение движений младенцев может помочь выявлять аутизм в раннем возрасте

Британские учёные из Университета Сассекса пытаются имитировать движения младенца. Эксперимент показывает, насколько они сложны. Все движения..

Британские учёные из Университета Сассекса пытаются имитировать движения младенца. Эксперимент показывает, насколько они сложны. Все движения новорождённых не произвольные, а рефлекторные. По ним можно судить о здоровье ребёнка.

Учёные решили углубиться в эту тему. Они запустили проект под названием Baby Grow, в котором добровольно участвуют родители с новорождёнными.

На младенцев надевают удобные комбинезоны с датчиками, которые в течение всего дня регистрируют движения младенцев. Потом портативный компьютер отправляет данные учёным. Кроме того, раз в неделю родители должны снимать короткое видео ребёнка и тоже отправлять его исследователям. Они будут анализировать полученные сведения.

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[Айвор Симпсон, преподаватель Университета Сассекса]:

«Цель проекта – понять, как двигаются младенцы, увидеть закономерность движений в очень раннем возрасте. Это может стать индикатором существования таких заболеваний, как аутизм».

Полученные данные анализирует компьютер, способный к машинному обучению. За каждым ребёнком будут наблюдать первые 18 месяцев его жизни.

[Джилли Форрестер, исследователь из Университета Сассекса]:«Вместо того, чтобы делать фотографии через шесть или двенадцать месяцев после рождения, мы будем снимать ребёнка каждую неделю. Так можно увидеть изменения у детей с высоким и низким риском заболевания аутизмом».

Учёные пока не знают, какие движения младенца могут указывать на нарушения в развитии головного мозга. Они изучат связь между моторным и когнитивным развитием ребёнка. Возможно, это даст им нужные ответы.

[Джилли Форрестер, исследователь из Университета Сассекса]:«Такие исследования – это шаг вперёд. Они помогут выявлять аутизм у детей раньше, чем это делают сейчас».

Ранний диагноз позволит начать необходимое лечение до того, как у пациента проявятся сложности в социальном взаимодействии и ограниченность интересов.

В исследовании будут участвовать сто младенцев.

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