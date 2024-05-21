Из-за засухи в Мехико пересохли каналы ацтеков

Засуха в Мехико привела к пересыханию традиционных каналов ацтеков в районе Сочимилько. Местные производители, которые от..
Дата загрузки: 2024-05-21
Местные производители, которые от них зависят, призывают власти активнее решать проблему.
Говорят, что засуха затронула как минимум шесть каналов, затруднив транспортировку.[Ригоберто Хуарес, местный житель]:
«Теперь невозможно плавать на лодках, приходится возить грузы на тачках, а это требует больше усилий, больше затрат, больше времени. Кроме того, наносится вред флоре и фауне».
По словам местных жителей, меры правительства, такие как подача воды по шлангам из колодцев и близлежащих каналов, не решают проблему.
Каналы района Сочимилько – единственная сохранившаяся часть некогда обширной системы водных путей ацтеков, напоминающих Венецию. В этом районе производители до сих пор создают плавучие сады чинампы, на которых выращивают цветы и овощи.[Хуан Гонсалес, местный житель]:
«Всему пришёл конец. Чинампы были прекрасны, потому что кругом росли фруктовые деревья, по берегам росла мята и мексиканский чай».
Эксперты считают, что в Сочимилько, который активно посещают туристы, сосредоточено 11% биоразнообразия Мексики.
При этом засуха затронула всю страну, усугубив водный кризис и сделав этот вопрос ключевым в преддверии всеобщих выборов в июне.
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