Новые дорожные знаки помогут сохранить жизнь ежам в Лондоне

«Ёж переходит дорогу» – такие знаки появились на юго-западе Лондона. Их установили, чтобы защитить колючих зверьков..

«Ёж переходит дорогу» – такие знаки появились на юго-западе Лондона. Их установили, чтобы защитить колючих зверьков от опасности.

По данным природозащитной организации Hedgehog Street, в Великобритании остался всего миллион ежей, тогда как полвека назад их было 36 миллионов. Британские СМИ пишут, что ежегодно на дорогах страны погибает 150 000 этих животных.

[Эллиот Ньютон, член совета боро Кингстон-апон-Темс]:

«Одна из самых больших угроз для ежей – это фрагментация среды обитания и необходимость пересекать дорогу, вследствие чего они попадают под машину. Испугавшись, ёж не бросается в драку, но и не убегает, он просто сворачивается в клубок. Под колёсами машины это, наверное, самое худшее».

Новые знаки одобрило Министерство транспорта. Их могут при необходимости устанавливать власти городов и городских районов.

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Ежи – это насекомоядные животные. Они уничтожают таких вредителей, как майские жуки, гусеницы и моль. Но они также могут поедать птенцов и мелких птиц, гнездящихся на земле.

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