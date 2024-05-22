Австралийские военные самолёты садятся в Новой Каледонии, чтобы эвакуировать туристов с этой заморской территории Франции. На..

Туристов эвакуируют из Новой Каледонии на военных самолётах

Австралийские военные самолёты садятся в Новой Каледонии, чтобы эвакуировать туристов с этой заморской территории Франции.

На прошлой неделе на острове вспыхнули ожесточённые беспорядки, вызванные новыми правилами голосования, введёнными Парижем.

Во вторник более ста австралийцев и других туристов благополучно приземлились в Брисбене.

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[Крис Сэлмон, эвакуированный]:

«Я просто рад видеть свою семью. Чувствую облегчение. Очень грустно, что там это происходит. Всё выглядит бессмысленным и ужасным».

Новая Зеландия также проводит эвакуацию. В Окленд доставлено около 50 человек.

Эвакуация необходима, поскольку коммерческие рейсы на Новую Каледонию и оттуда приостановлены. Франция сообщает, что из-за этого застряло около 3200 пассажиров.

Ожидается, что в ближайшее время с острова также эвакуируют около 500 французских туристов.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию с визитом. Его цель – добиться восстановления порядка.

При этом диалог может быть непростым, поскольку многие местные лидеры обвиняют в беспорядках именно Макрона, который проводит избирательную реформу, несмотря на недовольство местных жителей.

Насилие на острове сопровождается мародёрством, поджогами автомобилей и возведением дорожных баррикад. Протестующие продолжают вступать в стычки с силами правопорядка. Из-за этого на прошлой неделе шесть человек погибло. Также было произведено около 280 арестов.

Коренной народ канаков возмущён реформой, которая позволит гражданам Франции, живущим на острове более 10 лет, принимать участие в местных выборах. Ранее состав электората был заморожен Нумейским соглашением 1998 года.

Канаки считают, что изменения ослабят их голоса. При этом сегодня каждый пятый житель Новой Каледонии не имеет права голоса именно из-за ограничений.

Это самые ожесточённые беспорядки на тихоокеанском острове за последние 40 лет.

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