Розовый шум, возможно, помогает крепче спать Возможно, вы слышали о белом шуме, который используют для маскировки фоновых звуков. Теперь у него появились.. Дата загрузки: 2024-05-23

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Возможно, вы слышали о белом шуме, который используют для маскировки фоновых звуков. Теперь у него появились разноцветные конкуренты.

Всё больше интереса вызывают розовый, коричневый и зелёный шумы. Считается, что они положительно влияют на сон, концентрацию и способность расслабляться.

Пока научных подтверждений этому нет. Но тысячи людей часами слушают подобные шумы в интернете и в приложениях для медитации.

Чем же цветные шумы отличаются от белого?

Белый шум похож на статику. Коричневый ниже, поэтому это скорее успокаивающий рокот. Зелёный шум – это что-то среднее между белым и коричневым.

Доктор Ронейл Малкани из Северо-Западного университета США изучает розовый шум.









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[Ронейл Малкани, исследователь]:«С помощью этого исследования мы пытаемся стимулировать или усилить медленный сон – одну из форм глубокого сна. И розовый шум отражает типы частот, наблюдаемые на этой стадии сна».

Медленные мозговые волны, которые изучает Малкани, имеют решающее значение для полноценного отдыха.

[Ронейл Малкани, исследователь]:«Звуки, которые мы используем, специально предназначены для усиления волн медленного сна. Для этого мы создаём короткие импульсы розового шума в определённые моменты во время медленных волн».

Исследования пока только на начальной стадии. Но их участники уже сообщили, что после сна под розовый шум у них улучшилась память.

Ожидается, что результаты исследования будут полезны в самых разных областях, а не только для хорошего сна.