Розовый шум, возможно, помогает крепче спать

Возможно, вы слышали о белом шуме, который используют для маскировки фоновых звуков. Теперь у него появились..
Дата загрузки: 2024-05-23
Возможно, вы слышали о белом шуме, который используют для маскировки фоновых звуков. Теперь у него появились разноцветные конкуренты.
Всё больше интереса вызывают розовый, коричневый и зелёный шумы. Считается, что они положительно влияют на сон, концентрацию и способность расслабляться.
Пока научных подтверждений этому нет. Но тысячи людей часами слушают подобные шумы в интернете и в приложениях для медитации.
Чем же цветные шумы отличаются от белого?
Белый шум похож на статику. Коричневый ниже, поэтому это скорее успокаивающий рокот. Зелёный шум – это что-то среднее между белым и коричневым.
Доктор Ронейл Малкани из Северо-Западного университета США изучает розовый шум.
«С помощью этого исследования мы пытаемся стимулировать или усилить медленный сон – одну из форм глубокого сна. И розовый шум отражает типы частот, наблюдаемые на этой стадии сна».
Медленные мозговые волны, которые изучает Малкани, имеют решающее значение для полноценного отдыха.[Ронейл Малкани, исследователь]:
«Звуки, которые мы используем, специально предназначены для усиления волн медленного сна. Для этого мы создаём короткие импульсы розового шума в определённые моменты во время медленных волн».
Исследования пока только на начальной стадии. Но их участники уже сообщили, что после сна под розовый шум у них улучшилась память.
Ожидается, что результаты исследования будут полезны в самых разных областях, а не только для хорошего сна.